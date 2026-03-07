A pocas horas de que se abran las urnas para las elecciones de Congreso de la República, la Registraduría entregó varias recomendaciones para que los ciudadanos ejerzan de manera efectiva su derecho al voto este domingo.

La entidad recomienda verificar previamente el puesto, la dirección y la mesa de votación antes de acudir a las urnas.

Esta información puede consultarse en el chatbot, en la aplicación aVotar, disponible de forma gratuita en Google Play y App Store, o en la página web de la Registraduría en la opción “Consulta lugar de votación”.

La jornada electoral será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Las autoridades sugieren a los ciudadanos llegar temprano a los puestos de votación para evitar contratiempos y facilitar el proceso durante la jornada.

El único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía, ya sea la versión amarilla con hologramas o la cédula digital, que puede presentarse tanto en formato físico como en el dispositivo móvil.

¿Cuáles serán las tarjetas electorales?

Durante la jornada, los ciudadanos recibirán una tarjeta electoral para elegir el Senado de la República, ya sea por la Circunscripción Nacional o por la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas.

También recibirán una tarjeta para votar por la Cámara de Representantes, que podrá corresponder a la Circunscripción Territorial, la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas o la Circunscripción de Comunidades Afrodescendientes.

En las zonas rurales de los 168 municipios que conforman las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, los jurados de votación entregarán además la tarjeta electoral correspondiente a las CITREP.

De igual manera, el jurado de votación le informará al ciudadano sobre la existencia de la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la presidencia de la República para que decida si ejerce o no el derecho al voto.

Está prohibido usar celular en el cubículo de votación

Los jurados de votación entregarán las tarjetas electorales para que el ciudadano se dirija al cubículo y marque en secreto la opción de su preferencia.

El elector puede utilizar su propio esfero o bolígrafo para marcar el voto si así lo desea.

La Registraduría recordó que está prohibido el uso del celular dentro del cubículo de votación.

En caso de cometer un error al marcar la tarjeta electoral, el ciudadano debe devolverla al jurado de votación y solicitar una nueva. La tarjeta incorrecta será anulada y se entregará otra para ejercer el voto.

Beneficios del certificado electoral

Al finalizar el proceso, los ciudadanos recibirán el certificado electoral, el cual otorga varios beneficios.

Entre ellos se encuentran descuentos del 10% en la matrícula de instituciones oficiales de educación superior, en la expedición del pasaporte, en el trámite inicial y duplicados de la libreta militar y en duplicados de la cédula de ciudadanía.

También permite acceder a media jornada de descanso compensatorio remunerado y a beneficios relacionados con el servicio militar obligatorio.

El certificado además otorga ventajas en procesos de admisión educativa, en listas de elegibles para empleos públicos y en la adjudicación de becas, predios rurales y subsidios de vivienda.