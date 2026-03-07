Procuraduría descarta irregularidades en software para elecciones del 8 de marzo

A dos días de las elecciones del 8 de marzo en Colombia, la Procuraduría General de la Nación afirmó que las auditorías técnicas realizadas al sistema digital electoral no han encontrado irregularidades ni indicios de manipulación en el software que será utilizado durante la jornada de votación.

El anuncio se produce en un contexto de tensiones políticas y cuestionamientos sobre la seguridad del sistema electoral, luego de que el presidente Gustavo Petro expresara dudas sobre la confiabilidad de la plataforma tecnológica.

De acuerdo con el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, las verificaciones realizadas por diferentes entidades estatales no han detectado fallas que comprometan la transparencia del proceso electoral.

“No ha sido detectada ninguna irregularidad, ninguna trampa y ni siquiera indelicadezas que pongan en riesgo las elecciones”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

Le puede interesar: Benedetti dice que el Gobierno respetará elecciones del 8 de marzo

Auditorías conjuntas respaldan la confiabilidad del sistema

Las declaraciones fueron entregadas durante el Congreso Nacional de Contralores Regionales, que se llevó a cabo en Armenia y en el que participaron 64 responsables de control fiscal departamental.

En ese escenario, Eljach explicó que se han realizado evaluaciones técnicas al sistema encargado de recibir y procesar los votos, las cuales respaldan su funcionamiento.

El procurador indicó que estas revisiones se han llevado a cabo en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, en un ejercicio de articulación institucional para garantizar la transparencia electoral.

Según el funcionario, este trabajo conjunto busca ofrecer seguridad a los ciudadanos para que puedan votar con tranquilidad y con la certeza de que se respetarán los resultados.

Durante el mismo evento, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, también se pronunció sobre el proceso electoral y expresó su respaldo a las instituciones responsables de organizar las elecciones.

Rodríguez aseguró que las entidades de control acompañan a la Registraduría en la tarea de resolver inquietudes y garantizar la credibilidad del proceso.

“Hoy estamos aquí con el procurador para decirle a los funcionarios de la Registraduría y a la institucionalidad colombiana que no están solos, que confiamos en su trabajo y que existe una entidad dispuesta a resolver cualquier inquietud para ofrecer credibilidad y confianza en este proceso”, afirmó.

También le puede interesar: Trump afirma que Cuba vive sus “últimos momentos” y revela negociaciones con La Habana

Llamado a la tranquilidad y a la participación ciudadana

El contralor también enfatizó que la transparencia electoral no depende únicamente de las autoridades, sino que es una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

“La responsabilidad de sacar un proceso electoral no es única y exclusivamente ni del registrador ni de la Registraduría. Es un compromiso de cada colombiano”, señaló.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a mantener la calma y a promover un ambiente de paz durante la jornada electoral del 8 de marzo, insistiendo en la importancia de garantizar un proceso democrático en un contexto de alta expectativa política.

Con estos pronunciamientos, las entidades de control buscan despejar las dudas sobre el sistema tecnológico electoral y reforzar la confianza ciudadana antes de la jornada de votación.