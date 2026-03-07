La transformación digital está cambiando la forma en que operan empresas, gobiernos y consumidores en América Latina. En este contexto, la presencia de mujeres en cargos de liderazgo dentro de sectores como tecnología, fintech, marketing digital y comercio electrónico no solo representa un avance en equidad, sino también un factor estratégico para el crecimiento económico.

En industrias donde la innovación tecnológica avanza rápidamente, el liderazgo femenino aporta enfoques más colaborativos y centrados en el desarrollo de equipos.

Juana Giraldo, directora comercial ROLA de Adsmovil, explica que el liderazgo femenino influye en la construcción de equipos más colaborativos al poner en el centro la comunicación abierta, la empatía y la confianza como bases del desempeño.

“En entornos digitales de rápido crecimiento, este estilo de liderazgo favorece dinámicas de trabajo más horizontales, estimula la diversidad de ideas y fortalece la toma de decisiones compartida”, aseguró a KienyKe.

Fintech y marketing digital, sectores con mayor crecimiento

En el sector fintech, donde la innovación financiera está redefiniendo los servicios digitales, el liderazgo femenino también impulsa cambios culturales dentro de las organizaciones.

Sindy Granada, CEO de Lyra LATAM, señala que el liderazgo femenino se caracteriza por una visión estratégica combinada con una alta capacidad de escucha y construcción de consensos.

De acuerdo con su experiencia, este enfoque es especialmente relevante en países como Colombia, donde muchas empresas atraviesan procesos acelerados de transformación digital.

Granada asegura que el impacto de este liderazgo se traduce en decisiones más integrales, que equilibran resultados financieros con sostenibilidad, talento y propósito dentro de las compañías.

“El impacto se traduce en decisiones más integrales, que equilibran resultados financieros con sostenibilidad, talento y propósito", dijo.

Diversidad mejora el desempeño empresarial

En el ecosistema de tecnología publicitaria, el liderazgo femenino también está generando cambios visibles dentro de la industria digital.

Linda Ruiz, directora regional de MGID Latam, afirma que las mujeres están marcando una diferencia en la forma en que se gestionan y transforman las organizaciones.

"El liderazgo femenino en Colombia está marcando una diferencia real en la forma en que se gestionan y transforman las organizaciones”, explicó.

La diversidad también tiene impacto directo en el desempeño empresarial. Un estudio global de McKinsey & Company identifica que las empresas con mayor diversidad de género en sus cargos directivos pueden tener hasta un 25% más de probabilidades de obtener mejores resultados financieros.

El desafío de pasar a posiciones de liderazgo regional

El crecimiento del comercio electrónico en América Latina está abriendo nuevas oportunidades para que más mujeres accedan a posiciones estratégicas y regionales dentro de las organizaciones.

Yuriko Huayana, general manager Latam de VTEX, explica que el salto hacia roles de liderazgo regional requiere condiciones concretas dentro de las compañías.

Entre ellas destaca el acceso a proyectos estratégicos, ya que muchas veces las mujeres quedan encasilladas en roles de ejecución o soporte, cuando el crecimiento profesional exige exposición a decisiones de negocio, negociación, manejo de resultados financieros y expansión de mercados.

"El crecimiento del eCommerce en América Latina ha abierto oportunidades enormes, pero el paso de roles especialistas a posiciones regionales de liderazgo requiere condiciones muy concretas”, precisó.

Huayana también resalta la importancia del patrocinio interno dentro de las organizaciones, es decir, líderes que impulsen activamente el talento femenino en espacios de visibilidad y toma de decisiones.

Además, señala que la formación continua en habilidades de negocio y liderazgo resulta clave para avanzar hacia posiciones estratégicas dentro del ecosistema digital.

Un motor para la economía digital

A medida que la economía digital continúa expandiéndose, el liderazgo femenino se perfila como uno de los motores de cambio dentro de las organizaciones.

Más allá de la representación, la diversidad de perspectivas contribuye a mejorar la toma de decisiones, fortalecer la innovación y construir empresas más resilientes.

En un entorno donde la tecnología redefine industrias enteras, ampliar la participación de mujeres en roles estratégicos no solo ayuda a cerrar brechas históricas, sino que también fortalece la capacidad de las empresas y los países para competir en una economía cada vez más digital, dinámica y global.