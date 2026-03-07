Benedetti dice que el Gobierno respetará elecciones del 8 de marzo

A pocas horas de la jornada electoral prevista para el 8 de marzo en Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno nacional respetará el resultado que arrojen las urnas y defendió que el país cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso.

Durante una entrevista con El Espectador, el funcionario respondió a las inquietudes sobre la legitimidad del proceso electoral y fue claro en que el Ejecutivo reconocerá los resultados oficiales.

“Claro que sí se van a reconocer los resultados en las elecciones del 8 de marzo en Colombia”, afirmó Benedetti, quien reiteró que el objetivo del Gobierno es garantizar que la jornada transcurra con normalidad.

El Gobierno insiste en que hay garantías institucionales

El jefe de la cartera política explicó que el Estado ha trabajado para asegurar que la votación se desarrolle bajo condiciones de seguridad, transparencia y estabilidad institucional.

Según Benedetti, las entidades encargadas del proceso electoral han coordinado acciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con confianza.

“Colombia está bien preparada, tanto institucionalmente como desde cualquier punto del Estado”, señaló el ministro al referirse al despliegue institucional previo a la jornada.

Las preocupaciones sobre el sistema electoral no son nuevas. Benedetti recordó que en febrero de 2018, el Consejo de Estado determinó que se habían perdido 216.000 votos del Partido Mira, lo que terminó afectando la asignación de tres curules para esa colectividad.

Ese episodio llevó a que las autoridades electorales fortalecieran los mecanismos de control y verificación de los resultados, con el objetivo de evitar irregularidades similares en futuros comicios.

Más de un millón de testigos electorales supervisarán la votación

Para estas elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una plataforma digital que permite registrar testigos electorales, una medida que busca ampliar la vigilancia ciudadana.

El presidente del organismo, Cristian Quiroz, explicó que el sistema permitirá acreditar hasta seis millones de testigos en las 125.758 mesas de votación que funcionarán en Colombia y en el exterior.

Hasta ahora, más de un millón de ciudadanos ya se han inscrito para ejercer esta función de supervisión.

Los testigos estarán presentes durante toda la jornada electoral, desde las 7:00 de la mañana, cuando se abren las mesas, hasta las 4:00 de la tarde, momento en que finaliza la votación.

El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema y destacó la importancia de la participación ciudadana para proteger la transparencia del proceso electoral.

A través de su cuenta en X, el mandatario señaló que el registro masivo de testigos representa un movimiento ciudadano para cuidar el voto.

“Si un millón de testigos se han inscrito, hemos desatado un enorme movimiento ciudadano para cuidar el voto. Solo el pueblo cuida el voto”, escribió.

Además, Petro invitó a los testigos a comparar los formularios E14 con los registros que tomen en cada mesa, una práctica que permite detectar posibles inconsistencias y presentar impugnaciones si es necesario.