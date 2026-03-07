Masacre en Vegachí, Antioquia: hallan cinco hombres asesinados en zona rural

La información preliminar indica que los cuerpos fueron encontrados en la vereda Corinto, un sector que está aproximadamente a dos horas y media del casco urbano del municipio.

De acuerdo con el reporte de la Policía Antioquia, los cadáveres presentaban impactos de bala en la cabeza, el tórax y las extremidades superiores e inferiores, lo que indicaría el uso de armas de fuego de largo alcance.

Las autoridades localizaron los cuerpos en un radio cercano a los 300 metros cuadrados en esta zona rural del municipio.

Posteriormente, los cadáveres fueron trasladados inicialmente a la funeraria La Asunción de Vegachí. Luego serán remitidos a Medicina Legal en Medellín, donde se realizarán los análisis forenses para identificar plenamente a las víctimas.

