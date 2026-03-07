Masacre en Vegachí, Antioquia: hallan cinco hombres asesinados en zona rural

La información preliminar indica que los cuerpos fueron encontrados en la vereda Corinto, un sector que está aproximadamente a dos horas y media del casco urbano del municipio.
De acuerdo con el reporte de la Policía Antioquia, los cadáveres presentaban impactos de bala en la cabeza, el tórax y las extremidades superiores e inferiores, lo que indicaría el uso de armas de fuego de largo alcance.
Las autoridades localizaron los cuerpos en un radio cercano a los 300 metros cuadrados en esta zona rural del municipio.
Posteriormente, los cadáveres fueron trasladados inicialmente a la funeraria La Asunción de Vegachí. Luego serán remitidos a Medicina Legal en Medellín, donde se realizarán los análisis forenses para identificar plenamente a las víctimas.
Investigan disputas internas del Clan del Golfo
Entre las primeras hipótesis de las autoridades, el hecho estaría relacionado con enfrentamientos entre integrantes del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, que mantiene presencia criminal en esta parte del departamento.
Según las versiones preliminares, los homicidios habrían ocurrido entre el viernes y el sábado en medio de disputas armadas dentro de la organización.
No obstante, las investigaciones también buscan determinar si en el hecho pudieron intervenir otros grupos ilegales, como las disidencias de las Farc, que también tienen actividad en esta región.
Para Luis Fernando Quijano, representante de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), lo ocurrido podría ser consecuencia de una escalada de violencia derivada de disputas territoriales entre estructuras armadas.
Siete masacres en Antioquia durante 2026
Con el caso registrado en Vegachí, ya son siete las masacres reportadas en Antioquia durante 2026, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Los otros homicidios múltiples ocurrieron en Segovia (tres víctimas), Titiribí (tres), Remedios (tres), Abejorral (tres) y Amalfi (cuatro).
En medio de este panorama de seguridad, también se reportó otro hecho violento reciente en la región: una persona fue asesinada en la vereda La Mariana, en el municipio de Yalí, tras un ataque armado.
Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en Vegachí y determinar la identidad de los responsables.