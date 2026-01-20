Juvinao pide intervenir Fundación San José por presunto cartel de diplomas

La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció la existencia de un presunto “cartel de expedición de títulos irregulares” en la Fundación Universitaria San José, institución que avaló el diploma de Juliana Guerrero, cuyo nombramiento como viceministra de Juventudes fue frustrado por irregularidades académicas.

Según explicó la congresista en entrevista con Kienyke.com, tras conocerse ese caso su equipo realizó un primer barrido que permitió identificar al menos 24 títulos profesionales presuntamente irregulares, utilizados por funcionarios y contratistas para vincularse a entidades del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El caso de Juliana Guerrero es la punta del iceberg. Aquí estamos ante un presunto cartel de expedición de títulos irregulares a la medida de las necesidades de las entidades del Gobierno, algo que es gravísimo”, afirmó Juvinao.

Dos modalidades de irregularidades

De acuerdo con la representante, las irregularidades se repiten bajo dos modalidades. En seis casos, los estudiantes recibieron el diploma sin haber presentado nunca la prueba Saber Pro, requisito obligatorio para obtener un título profesional en Colombia. En los otros 18, la prueba fue presentada después de la graduación, lo que también invalida el título.

“No te puedes graduar sin haber hecho la prueba Saber Pro. La ley es clara: es un requisito previo y obligatorio”, señaló la congresista, al advertir que estos diplomas están viciados de ilegalidad según la Ley 1324 de 2009.

Más de $1.100 millones en contratos públicos

Juvinao aseguró que estas personas lograron acceder a contratos con el Estado gracias a los títulos cuestionados, por un monto que supera los $1.102 millones, lo que podría configurar un detrimento patrimonial.

“Estamos ante un posible detrimento patrimonial. ¿Quién responde por esa plata?”, cuestionó, al confirmar que ya remitió la información a la Contraloría para que investigue cada caso.

La mayoría de los involucrados serían contratistas que han renovado vínculos desde 2023, aunque también hay funcionarios de libre nombramiento y remoción y asesores de carrera.

“El pecado original es de la universidad”

Para la congresista, la principal responsabilidad recaería en la institución educativa. “El pecado original es de la universidad. Aquí hubo una estrategia para graduar gente a como diera lugar, porque ganaban por estudiante graduado”, sostuvo.

Incluso, afirmó que la Fundación San José debería ser intervenida y eventualmente cerrada. “Podríamos estar ante una universidad de garaje”, dijo, al advertir que hay indicios de personas que “nunca pisaron la universidad”.

Duras críticas al Ministerio de Educación

Juvinao también cuestionó la inacción del Ministerio de Educación y del ministro Daniel Rojas. “El ministro no está trabajando, es un activista. Han convertido el Ministerio en una trinchera ideológica”, afirmó.

Finalmente, pidió a las autoridades actuar con celeridad. “Esto no puede quedar impune. Con la educación no se puede jugar”, concluyó, al anunciar que vendrán más revelaciones una vez avancen las investigaciones.

