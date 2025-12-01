La Fundación Universitaria San José enfrenta una de las mayores crisis en sus 51 años de historia tras revelarse que Juliana Guerrero, quien aspiraba a ser nombrada viceministra de Juventudes, obtuvo un título fraudulento expedido desde la propia Secretaría General de la institución. Aunque su nombre aparecía como egresada de Contaduría, la universidad confirmó que nunca fue estudiante.

Un diploma inexistente que destapó una tormenta institucional

El episodio llevó a la inmediata salida del secretario general Luis Carlos Gutiérrez, quien fue además denunciado penalmente junto con su equipo. La institución abrió una investigación interna para aclarar cómo un diploma pudo haber sido emitido sin ningún soporte académico ni revisión previa.

El fundador de la universidad, Francisco Pareja, expresó su desconcierto por lo ocurrido. Recordó que ha dedicado “medio siglo” a consolidar una institución con 8.800 estudiantes y que jamás imaginó que un funcionario de confianza expediría un documento sin validar requisitos.

Revisión histórica: 44.000 diplomas bajo análisis

Como consecuencia del caso, la universidad emprendió la revisión de más de 44.000 títulos emitidos durante el tiempo en que Gutiérrez estuvo a cargo de la Secretaría General. Pareja aseguró que, si se detectan otros diplomas irregulares, serán denunciados y reportados públicamente.

El fundador también rechazó cualquier vínculo político con el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que se insinuara que pudo haber intervenido para favorecer a Guerrero. Afirmó que no existe relación personal ni laboral con él.