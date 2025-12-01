Inicio
Universidad San José revisa 44.000 títulos tras fraude de Guerrero

Lun, 01/12/2025 - 14:29
El caso de Juliana Guerrero destapó un fraude en la Universidad San José, que ahora analiza miles de títulos para detectar más irregularidades.
La Fundación San José vive una crisis tras el diploma falso de Guerrero. La institución revisa 44.000 títulos
La Fundación Universitaria San José enfrenta una de las mayores crisis en sus 51 años de historia tras revelarse que Juliana Guerrero, quien aspiraba a ser nombrada viceministra de Juventudes, obtuvo un título fraudulento expedido desde la propia Secretaría General de la institución. Aunque su nombre aparecía como egresada de Contaduría, la universidad confirmó que nunca fue estudiante.

Un diploma inexistente que destapó una tormenta institucional

El episodio llevó a la inmediata salida del secretario general Luis Carlos Gutiérrez, quien fue además denunciado penalmente junto con su equipo. La institución abrió una investigación interna para aclarar cómo un diploma pudo haber sido emitido sin ningún soporte académico ni revisión previa.

El fundador de la universidad, Francisco Pareja, expresó su desconcierto por lo ocurrido. Recordó que ha dedicado “medio siglo” a consolidar una institución con 8.800 estudiantes y que jamás imaginó que un funcionario de confianza expediría un documento sin validar requisitos.

Revisión histórica: 44.000 diplomas bajo análisis

Como consecuencia del caso, la universidad emprendió la revisión de más de 44.000 títulos emitidos durante el tiempo en que Gutiérrez estuvo a cargo de la Secretaría General. Pareja aseguró que, si se detectan otros diplomas irregulares, serán denunciados y reportados públicamente.

El fundador también rechazó cualquier vínculo político con el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que se insinuara que pudo haber intervenido para favorecer a Guerrero. Afirmó que no existe relación personal ni laboral con él.

 

Las dudas que persisten en el caso Juliana Guerrero

Aunque Gutiérrez se ha declarado “único responsable”, no se ha podido establecer quién le pidió que gestionara el título falso ni si recibió algún tipo de pago. El exsecretario insiste en que actuó sin contraprestación y que el intermediario no sería “una persona poderosa”, sino alguien encargado de conseguir estudiantes para la institución.

Pareja, en entrevista con Caracol Radio, aseguró que el suceso representa una “traición enorme” para la comunidad académica y que el daño reputacional ha afectado tanto a directivos como a estudiantes y egresados, quienes ahora temen que sus propios títulos sean puestos en duda.

Desconfianza entre estudiantes y egresados

El golpe no se limitó a las directivas. La comunidad estudiantil expresó preocupación por la credibilidad de los procesos académicos. Muchos se preguntan si sus títulos serán cuestionados o si podrían ser asociados injustamente con un fraude que involucra a una sola persona.

Investigaciones externas: señales de alerta

La universidad no es la única entidad revisando inconsistencias. Un informe de la Junta Central de Contadores, citado por Blu Radio, reveló un incremento del 2.051 % en la expedición de tarjetas profesionales de contadores egresados entre 2021 y 2023, un comportamiento sin precedentes en el país. Este crecimiento estaría relacionado con un programa intensivo que también impulsó el aumento de matrículas.

Según el SNIES, la institución pasó de 1.768 estudiantes en 2020 a 5.656 en 2024, un salto del 219,8 %. En programas profesionales el crecimiento fue aún mayor: de 485 a 3.753 estudiantes, es decir, un 673,7 %.

 

Universidad San José revisa 44.000 títulos tras fraude de Guerrero
