La cuarta fecha del Cuadrangular A de la Liga BetPlay presenta un partido clave este lunes 1 de diciembre entre Independiente Medellín y América de Cali, un resultado que definirá el panorama real de opciones para clasificar a la final. Junior lidera cómodamente con 8 puntos, pero una victoria del América acercaría al equipo caleño a solo una unidad y pondría en riesgo la aparente ventaja del cuadro barranquillero, manteniendo la emoción en el grupo hasta la última jornada.

El partido de este lunes actúa como una llave maestra. Un empate entre DIM y América sería el escenario más favorable para Junior, ya que frenaría el avance directo de ambos rivales. En cambio, una victoria del América impulsaría sus opciones de manera dramática, situándolo a un solo punto del líder y transformando su enfrentamiento directo del próximo jueves en una auténtica final anticipada por el pase.

Aunque Junior (8 pts) controla su destino y podría sellar su clasificación ganando al América en la fecha 5, Atlético Nacional (5 pts) aún depende de sí mismo pero también de un tropiezo del líder. Los verdes deben ganar sus dos partidos restantes y esperar que Junior no sume en sus compromisos, una ruta más estrecha pero posible matemáticamente.

Para el Independiente Medellín (1 pt), la consigna es extrema: debe ganar todos sus partidos, incluido el de este lunes, y después confiar en una combinación casi perfecta de resultados adversos para Junior y Nacional. Con nueve puntos en disputa, su esperanza es mínima pero no nula, lo que garantiza que cada equipo del Grupo A llegará con algo en juego a las dos últimas fechas.