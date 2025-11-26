La quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, disputada el 25 y 26 de noviembre, ha dejado un panorama de contrastes, con clasificaciones encarriladas, sorpresas mayúsculas y batallas que se decidirán en la última fecha. Los equipos ingleses tuvieron una suerte dispar, mientras que los clubes alemanes y españoles mostraron su poderío.

La acción del martes dejó varias goleadas contundentes. El Borussia Dortmund no tuvo piedad del Villarreal y le endosó un claro 4-0, asegurando prácticamente su pase a la siguiente ronda con una exhibición de fútbol ofensivo. En Londres, el Chelsea dio un golpe de autoridad al superar por 3-0 a un desconocido Barcelona, complicando seriamente las aspiraciones del conjunto catalán. La gran sorpresa de la noche la protagonizó el Bayer Leverkusen, que asaltó el Etihad Stadium y venció 0-2 al Manchester City, un resultado que aprieta la clasificación en su grupo. En otros frentes, el Benfica consiguió un valioso triunfo por 0-2 en su visita al Ajax, y el Marsella se impuso 2-1 al Newcastle United en un duelo muy disputado.