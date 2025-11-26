Inicio
Champions League: resultados tras la quinta jornada

Mié, 26/11/2025 - 18:33
Goleadas, sorpresas y definiciones al límite dejaron una fecha que reacomodó grupos y obligó a grandes como Barcelona y Liverpool a jugarse la vida en la última jornada.
Real Madrid's Kylian Mbappe (R) celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League league phase soccer match between Olympiacos FC and Real Madrid in Piraeus, Greece, 26 November 2025.
Créditos:
EFE/EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU

La quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, disputada el 25 y 26 de noviembre, ha dejado un panorama de contrastes, con clasificaciones encarriladas, sorpresas mayúsculas y batallas que se decidirán en la última fecha. Los equipos ingleses tuvieron una suerte dispar, mientras que los clubes alemanes y españoles mostraron su poderío.

La acción del martes dejó varias goleadas contundentes. El Borussia Dortmund no tuvo piedad del Villarreal y le endosó un claro 4-0, asegurando prácticamente su pase a la siguiente ronda con una exhibición de fútbol ofensivo. En Londres, el Chelsea dio un golpe de autoridad al superar por 3-0 a un desconocido Barcelona, complicando seriamente las aspiraciones del conjunto catalán. La gran sorpresa de la noche la protagonizó el Bayer Leverkusen, que asaltó el Etihad Stadium y venció 0-2 al Manchester City, un resultado que aprieta la clasificación en su grupo. En otros frentes, el Benfica consiguió un valioso triunfo por 0-2 en su visita al Ajax, y el Marsella se impuso 2-1 al Newcastle United en un duelo muy disputado.

Marc Cucurella (L) and Alejandro Garnacho (R) of Chelsea in action against Lamine Yamal of Barcelona during the UEFA Champions League league phase match between Chelsea and Barcelona in London, Britain, 25 November 2025.
Créditos:
EFE/EPA/NEIL HALL

El miércoles estuvo cargado de emoción y remontadas. El Arsenal firmó una victoria de enorme autoridad ante el Bayern en Londres, con tres goles de Jurrïen Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli, que desataron la euforia en el Emirates Stadium. En Anfield se vivió una de las grandes sorpresas de la temporada: el PSV Eindhoven fue muy superior al Liverpool y se llevó una victoria por 4-1.

Por su parte, el Inter de Milán cayó en su visita al Atlético de Madrid, mientras que el Real Madrid sufrió para ganar 4-3 en el campo del Olympiakos. El PSG también tuvo que emplearse a fondo para darle la vuelta al marcador y vencer al Tottenham 5-3. Finalmente, el Atalanta se impuso con claridad al Eintracht Frankfurt 3-0 y el FC Copenhague derrotó 3-2 al Kairat Almaty.

Estos resultados dejan a varios equipos con el billete a octavos en el bolsillo, mientras que otros, como Barcelona y Liverpool, se ven obligados a jugarse el todo por el todo en la última y decisiva jornada. La emoción está servida para definir el cuadro final de la fase de eliminación directa.

Los jugadores del Inter tras el segundo gol del Atlético de Madrid, durante el partido de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid e Inter de Milán disputan este miércoles en el estadio Metropolitano.
Créditos:
EFE/Sergio Pérez.
Fútbol internacional
Champions League
