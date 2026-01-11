Subsidios de TransMilenio ¿quienes reciben pasajes gratis en Bogotá?

Quienes utilizan a diario el transporte público en Bogotá deberán ajustar su presupuesto a partir de la segunda semana de enero. La Alcaldía de Bogotá, junto con TransMilenio, confirmó que desde el 14 de enero de 2026 entrará en vigencia una nueva tarifa para el sistema, que pasará a costar 3.550 pesos por viaje, lo que representa un incremento de 350 pesos frente al valor que rigió durante 2025.

El aumento será aplicado de manera general a los servicios de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable, componentes fundamentales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Según informó el Distrito, el ajuste equivale a un incremento del 10,9 % y responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad social, financiera y ambiental del sistema.

De acuerdo con lo explicado por la administración distrital, la actualización de la tarifa busca mantener la operación del transporte público y asegurar su funcionamiento en el largo plazo. Desde el Distrito señalaron que el sistema requiere recursos constantes para sostener su cobertura, operación y mantenimiento, por lo que el ajuste tarifario se convierte en una medida necesaria.

No obstante, la Alcaldía reiteró que el aumento no llegará solo y que se mantendrán estrategias para proteger a los usuarios con mayores dificultades económicas.

Subsidios de transporte: más de 600 mil beneficiarios en 2026

Uno de los principales anuncios hechos por el Distrito es la continuidad del programa de pasajes gratuitos, que en 2026 beneficiará a más de 600.000 personas. Este apoyo se entrega mediante la precarga de pasajes en tarjetas TuLlave personalizadas, lo que permite a los usuarios acceder al sistema sin costo.

Según la Alcaldía, esta medida busca reducir el gasto en transporte de las poblaciones más vulnerables y facilitar su acceso a oportunidades laborales, educativas, sociales y culturales en la ciudad.

Para garantizar la ejecución de este programa, el Distrito proyecta destinar 60.000 millones de pesos durante el año 2026.

Además de los pasajes gratuitos, la administración confirmó la continuidad de otros beneficios importantes para quienes utilizan el sistema de transporte público, entre ellos:

Pasajes gratis para personas mayores, personas con discapacidad y hogares en situación de pobreza.

Ampliación del tiempo de transbordo a 125 minutos , sin costo adicional.

Permanencia del TransMiPass , que permite adquirir 65 pasajes por 160.000 pesos para usuarios frecuentes.

Desde que se implementó el programa de pasajes gratuitos, 636.000 personas han sido beneficiadas. De ese total, 106.000 corresponden a personas con discapacidad, 236.000 a personas en pobreza extrema y moderada, y 294.000 a adultos mayores.

La Alcaldía informó que, a partir de febrero de 2026, se incluirán nuevos grupos poblacionales dentro del esquema de subsidios. Entre ellos están:

Personas que viven en viviendas tipo pagadiarios .

Personas mayores de 60 años con dependencia funcional que hacen parte de Centros de Cuidado Transitorio .

Habitantes de la calle vinculados a programas de Hospedaje Social .

Cuántos pasajes recibirá cada beneficiario

La cantidad de pasajes asignados dependerá de la clasificación en el Sisbén y de la tipología de cada grupo poblacional. Según detalló el Distrito:

Personas con discapacidad recibirán entre 1 y 12 pasajes .

Personas mayores de 62 años , entre 1 y 8 pasajes .

Personas en pobreza extrema y moderada , entre 5 y 7 pasajes .

En cuanto a los nuevos beneficiarios:

Quienes viven en pagadiarios recibirán 7 pasajes si están en pobreza extrema y 5 pasajes si es pobreza moderada.

Personas en Centros de Cuidado Transitorio tendrán 8 pasajes .

Habitantes de la calle atendidos en Hospedaje Social accederán a 22 pasajes gratuitos .

Dónde consultar si aplica al beneficio

Las personas interesadas en verificar si pueden acceder a los subsidios de transporte en 2026 pueden consultar la información oficial en el portal de la Secretaría de Integración Social: https://www.integracionsocial.gov.co/