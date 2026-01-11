Inicio
Candidatos 2026 en redes: nadie lidera en todas las métricas

Dom, 11/01/2026 - 08:00
Guarumo y EcoAnalítica midieron redes con corte al 31 de dic de 2025. El liderazgo se reparte entre seguidores, interacción, pauta y búsquedas.
Antes de que arranque la campaña formal, ya hay una pregunta que se repite en los equipos: quién está logrando hacerse ver y en qué red. Para responderla, el tracking digital de Guarumo y EcoAnalítica (corte al 31 de diciembre de 2025) compara el desempeño de varios precandidatos con métricas públicas: seguidores como aproximación de alcance potencial, interacciones del mes (reacciones, comentarios y compartidos) como señal de activación, registros de pauta en Meta y el comportamiento de búsquedas en Google

¿Qué mide y por qué importa?

La lectura central es que el liderazgo digital no es único. El informe muestra un tablero segmentado: hay perfiles fuertes en alcance, otros en interacción, otros en pauta y otros en búsquedas. Esa fragmentación importa porque cada métrica captura una parte distinta de la competencia: visibilidad acumulada, capacidad de activar conversación, inversión para ampliar exposición e interés coyuntural.

Hallazgos que cambian la foto

En Facebook, el mayor volumen de seguidores lo encabezan Claudia López (1.326.236) y Vicky Dávila (1.050.493). Pero al pasar a interacciones, el orden se mueve: aparecen arriba Paloma Valencia, Abelardo De La Espriella y Vicky Dávila. El punto no es menor: una base grande estabiliza presencia, pero la conversación del mes puede quedar en manos de perfiles con comunidades más activas.

En Instagram, la brecha entre "tener público" y "moverlo" es más marcada. Vicky Dávila lidera en seguidores (1.518.754), mientras Abelardo De La Espriella lidera en interacciones del mes (552.754). También destacan Juan D. Oviedo (351.519) y Paloma Valencia (349.924). Lectura institucional: la plataforma está premiando formatos con alta frecuencia y alta personalización, no solo tamaño.

En X, el volumen lo lideran Vicky Dávila (3.671.112) y Claudia López (2.764.930), pero el primer lugar en interacciones del mes es Paloma Valencia (491.059). Esto sugiere que X concentra una disputa más dura de agenda, donde pesan comunidades movilizadas.

En TikTok, el algoritmo reduce la dependencia del número de seguidores: Vicky Dávila lidera en seguidores (741.300), pero Santiago Botero encabeza interacciones (969.000). El rendimiento depende, sobre todo, de ajuste al lenguaje y retención.

Pauta y búsquedas: señales con cautela

En pauta (Meta), destaca Juan C. Pinzón con $541.417.101 en 180 días y $129.277.566 en 30 días. La inversión compra alcance y repetición, pero no sustituye interacción orgánica si no se traduce en comunidad.

En búsquedas, el Top 10 de diciembre lo encabeza Abelardo De La Espriella, seguido por Iván Cepeda y Paloma Valencia, con un pico el 16 de diciembre asociado a un hecho puntual: las búsquedas suelen medir interés, no adhesión.

Con estos datos, la lectura para 2026 es operativa: el reto no es "ganar en redes", sino sostener desempeño en más de una métrica y evitar confundir picos de conversación con respaldo estable.

Elecciones 2026
Elecciones
Candidatos 2026
Redes sociales
