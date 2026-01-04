Inicio
Calendario electoral 2026: Congreso, Presidencia y elecciones atípicas

Dom, 04/01/2026 - 11:36
En 2026 se elige Congreso y Presidente. Fechas clave, consultas y atípicas que pueden sumarse al año electoral.
Calendario electoral 2026: Congreso, Presidencia y elecciones atípicas
Créditos:
EFE

Colombia llega a 2026 con un año electoral cargado: se renueva el Congreso y se elige la nueva fórmula de Presidente y Vicepresidente. En pocas palabras, el país define quién legisla y quién gobierna entre 2026 y 2030. 

Fechas nacionales que ya están en el radar

  • 8 de marzo de 2026: elecciones legislativas (Senado y Cámara) y, si hay coaliciones que lo pidan, consultas interpartidistas el mismo día.

  • 31 de mayo de 2026: primera vuelta presidencial

  • 21 de junio de 2026: segunda vuelta si nadie supera el 50% en mayo.  

8 de marzo: Congreso y consultas

Ese domingo se eligen 286 curules en total entre Senado y Cámara, y el resultado suele marcar el ambiente de la campaña presidencial. Además, algunas coaliciones pueden hacer consultas para escoger candidato único. Si hay consultas, el elector puede participar en una (no en varias), además de votar por Congreso.

31 de mayo y 21 de junio: Presidencia

La presidencial va separada del Congreso: primero la primera vuelta y, si hace falta, tres semanas después el balotaje. En el exterior, suele habilitarse un periodo de votación que arranca días antes del domingo electoral.

Elecciones atípicas en 2026: cuáles habrá y por qué importan

Aquí está la clave: las elecciones atípicas no se programan “por calendario”, sino por hechos. Se convocan cuando hay vacancia absoluta (renuncia, muerte, destitución o nulidad) y faltan 18 meses o más para terminar el periodo. 

Dicho eso, sí hay al menos una ya convocada para 2026: Girón (Santander) vota el 18 de enero de 2026 para elegir alcalde, tras la anulación de la elección anterior por doble militancia, según el cronograma divulgado por la Registraduría. 

Y para entender cómo se activan, sirven dos ejemplos recientes: Bucaramanga tuvo atípicas el 14 de diciembre de 2025 tras la destitución de su alcalde por doble militancia, y Magdalena votó el 23 de noviembre de 2025 para gobernador por nulidad de elección.

La lectura para el ciudadano es simple: además de las tres fechas nacionales (marzo, mayo y posible junio), el año puede sumar jornadas locales puntuales. La forma más segura de enterarse es revisar las resoluciones que emiten las autoridades electorales cuando se activa cada caso. 

 

Elecciones
Congreso de la República
Presidencia
Colombia
Elecciones 2026
