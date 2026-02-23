Alias 'Gabriela' pagará 21 años de cárcel por el magnicidio de Miguel Uribe

Este 23 de febrero se conoció una nueva condena dentro del proceso judicial por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La jueza primera especializada de Bogotá avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Katerine Andrea Martínez Martínez, conocida en la investigación como alias 'Gabriela'.

Martínez fue condenada a 21 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores y porte ilegal de armas de fuego. La pena fue fijada en el marco de un acuerdo judicial en el que la procesada reconoció su participación en los hechos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, alias Gabriela tuvo un papel clave en la ejecución del crimen ocurrido el 5 de julio de 2025 en el barrio Modelia, sector Golfito, en Bogotá. Según el expediente, fue la persona encargada de entregar el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador mientras este ofrecía un discurso político.

Las autoridades establecieron que Martínez también participó en la planificación previa del atentado. Tras los hechos, se trasladó al departamento de Caquetá, donde fue ubicada por las autoridades y posteriormente vinculada formalmente al proceso judicial.

Durante audiencias anteriores, la hoy condenada pidió perdón a la familia del dirigente político. “Mi error fue muy grande y aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no acobijará todo el dolor que sintieron”, expresó en su momento ante el estrado.

Esta condena se suma a la de Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, quien también fue sentenciado a 21 años de prisión por su participación en el crimen. En cuanto al menor de edad que efectuó los disparos, fue sancionado con siete años de privación de la libertad en un centro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, conforme a la legislación vigente.

Con esta decisión judicial, avanzan las condenas dentro del proceso por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, uno de los casos de mayor impacto político reciente en el país.