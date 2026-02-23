Cristina Hurtado empezó este año pisando fuerte y lo hace con su tan esperado regreso a la televisión, su primer proyecto desde su breve paso por ‘La casa de los famosos’, ahora conduciendo ‘A otro nivel’, el concurso musical de Caracol Televisión que no estaba al aire desde 2021.
- Lea también: 5 canciones para recordar al legendario Willie Colón
La cuarta entrega de este programa estrenó hace una semana y los frutos ya empezaron a verse, pues se ha mantenido como la producción más vista en Colombia según los datos de rating de Kantar Ibope Media
¿Cómo Josse Narváez ha ayudado a Cristina en A otro nivel?
A propósito, en KienyKe entrevistamos a Cristina Hurtado y le preguntamos cómo se preparó para enfrentar este proyecto, teniendo en cuenta que está debutando en Caracol y que en el pasado no había tenido algo parecido, ella nos contestó que su pareja de más de dos décadas, Josse Narváez, ha sido fundamental, esto dijo:
“Tengo un músico en casa, mi esposo lindo, Josse Narváez, él ama la música, es un hombre muy juicioso, yo creo que desde que tiene uso de razón este hombre tiene la música en la sangre, por lo cual ha sido mucho más placentero, mucho más, no digamos que fácil, pero sí ha sido muy positivo para mí, muy enriquecedor tenerlo a él, porque yo le hago muchas preguntas que no conozco de términos musicales, entonces eso ha sido muy muy bueno”.
Vea aquí la entrevista completa con Cristina Hurtado:
Asimismo, la presentadora antioqueña hizo énfasis en las novedades que trae A otro nivel en esta nueva temporada: “Lo otro es como ya conocer la estructura del programa, las novedades que trae este formato en este año. Hace varios años no teníamos A otro nivel, así que, en esta nueva entrega, en esta nueva edición, pues tenemos ahora una competencia no individual, sino grupal, deben juntarse cuatro artistas para poder llegar A otro nivel y vienen otras cosas, por ejemplo, salir a la calle. Eso de verdad me tiene encantada, enamorada. Ya hicimos algunas cositas y yo con la lágrima acá y el taquito acá, y ese sentimiento que es lo que realmente queremos transmitirle a todos los colombianos”.