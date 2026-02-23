Inicio
Entretenimiento

¿Andy Rivera terminó con su novia? Esto dejó ver la boda de su papá

Lun, 23/02/2026 - 15:17
Hace unos meses Andy Rivera confirmó su noviazgo con Xime MUA, sin embargo, parece que es cosa del pasado.
Andy Rivera y su novia
Créditos:
Redes sociales

Aunque el matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López fue el evento central del fin de semana en Arabia, Risaralda, quien terminó robándose un poco la atención fue su hijo, Andy Rivera.

El cantante urbano no solo acompañó a su padre en uno de los días más importantes de su vida, sino que protagonizó uno de los momentos más emotivos de la celebración al interpretar una canción mientras los recién casados bailaban durante la recepción privada.

Una serenata que conmovió a los invitados

Tras la ceremonia religiosa celebrada en la capilla del corregimiento de Arabia, la familia Rivera se trasladó a la fiesta privada. Allí, Andy tomó el micrófono y, con una interpretación cargada de sentimiento, rindió homenaje al nuevo comienzo de su padre.

Los asistentes no tardaron en grabar el momento y compartirlo en redes sociales, donde los comentarios resaltaron la conexión familiar y la sensibilidad del artista. Muchos calificaron la escena como uno de los instantes más especiales de la noche.

Además, Andy asistió acompañado de su hija y de su abuela Luz, consolidando una imagen de unión familiar que fue ampliamente celebrada por sus seguidores.

¿Soltero otra vez? La ausencia de Xime Mua en la boda

Sin embargo, más allá de su presentación musical, lo que despertó conversación fue la ausencia de Ximena Castaño, conocida en redes como Xime Mua, con quien Andy había confirmado una relación meses atrás. En un video aparece con Jhonny y él dice que su hijo es ahora "el heredero de la soltería", lo que hizo que muchos pensaran que ahora no está con nadie a nivel sentimental. 

La influencer, que acumula más de 1.6 millones de seguidores en TikTok, se hizo popular por dedicarle videos al cantante con humor y creatividad. Incluso, durante su primer show en el Movistar Arena en octubre de 2025, Andy oficializó el noviazgo públicamente.

Por eso, su ausencia en un evento tan importante como la boda de Jhonny Rivera no pasó desapercibida. En redes sociales, los seguidores comenzaron a preguntarse si la relación habría llegado a su fin o si simplemente se trató de un tema de agenda.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado una ruptura.

