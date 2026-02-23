Aunque el matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López fue el evento central del fin de semana en Arabia, Risaralda, quien terminó robándose un poco la atención fue su hijo, Andy Rivera.

El cantante urbano no solo acompañó a su padre en uno de los días más importantes de su vida, sino que protagonizó uno de los momentos más emotivos de la celebración al interpretar una canción mientras los recién casados bailaban durante la recepción privada.

Una serenata que conmovió a los invitados

Tras la ceremonia religiosa celebrada en la capilla del corregimiento de Arabia, la familia Rivera se trasladó a la fiesta privada. Allí, Andy tomó el micrófono y, con una interpretación cargada de sentimiento, rindió homenaje al nuevo comienzo de su padre.

Los asistentes no tardaron en grabar el momento y compartirlo en redes sociales, donde los comentarios resaltaron la conexión familiar y la sensibilidad del artista. Muchos calificaron la escena como uno de los instantes más especiales de la noche.

Además, Andy asistió acompañado de su hija y de su abuela Luz, consolidando una imagen de unión familiar que fue ampliamente celebrada por sus seguidores.

