¿Quién es ‘El 03’? El heredero del CJNG tras la caída de ‘El Mencho’

El 22 de febrero de 2026, un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y dejó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ante un vacío de poder sin precedentes.

Después de más de una década de liderazgo basado en un modelo de franquicias, con operaciones de tráfico de drogas sintéticas, extorsión y armamento, la organización enfrenta ahora una etapa de reacomodo interno donde un nombre sobresale con fuerza: Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 03’ o ‘R3’.

Le puede interesar: México en alerta y bloqueos en 20 estados tras caída de ‘El Mencho’

¿Quién es alias ‘El 03’?

Lejos de ser una figura nueva en la cúpula, Valencia González ha estado vinculado al núcleo familiar y operativo del grupo. Es hijastro de El Mencho e hijo biológico de Rosalinda González Valencia, conocida como “La Jefa”, señalada por manejar recursos financieros asociados a Los Cuinis, estructura considerada el eje económico del CJNG.

Su alias ‘03’ responde a la posición que ocupaba dentro de la jerarquía: el tercer puesto, solo detrás de Oseguera Cervantes y de su hijo, Rubén Oseguera González, alias ‘El Menchito’, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos tras su extradición, lo que lo dejó fuera de cualquier sucesión.

Con ese escenario, ‘El 03’ aparece como el único heredero directo en la línea familiar, pero su peso no se limita a los lazos de sangre. Informes de inteligencia lo describen como el cerebro detrás del Grupo Élite, el brazo armado encargado de las operaciones más violentas y de la expansión territorial del cártel.

Documentos filtrados por Guacamaya Leaks lo perfilan como un líder estratégico y sanguinario que coordina acciones en el sureste de Jalisco, en municipios como Mazamitla y Jilotlán, con proyección hacia el estado de Colima. A ese control territorial se suman presuntos vínculos con redes de importación y exportación de cocaína y metanfetaminas, consolidando su papel en el engranaje internacional del narcotráfico.

También le puede interesar: Abatido en México alias 'El Mencho', líder del CJNG

Su relevancia es tal que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura. A diferencia de otros mandos con mayor exposición pública, su perfil ha sido más discreto, pero su capacidad operativa y su posición estratégica lo mantienen como pieza clave para la continuidad del CJNG en un momento de incertidumbre.

Mientras tanto, otras figuras internas como Gonzalo Mendoza Gaytán, Audias Flores Silva, Julio Alberto Castillo Rodríguez, Erick Valencia Salazar y Ricardo Ruíz Velasco también conservan influencia dentro de la estructura. Sin embargo, la combinación de ascendencia familiar, control del brazo armado y manejo territorial coloca a “El 03” en el centro de la disputa por el liderazgo de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo.