El Carnaval terminó, pero Barranquilla sigue en el centro de la conversación nacional. Esta vez no fue la reina ni los desfiles los que captaron la atención, sino la inesperada presencia de Shakira y Beéle en las calles de 'La Arenosa'.

Ambos artistas confirmaron que estaban en la ciudad, aunque evitaron dar detalles sobre el motivo de su encuentro. Sin embargo, un video publicado por la administración distrital dejó en evidencia que se encontraban en pleno rodaje audiovisual en las tradicionales calles de Barrio Abajo.

Rodaje en Barrio Abajo: ¿nuevo video musical?

Las imágenes difundidas muestran a Shakira y Beéle en medio de una producción que, según se especula, podría tratarse de un nuevo videoclip. Aunque no se han revelado mayores detalles, la presencia de cámaras, equipo técnico y logística en el sector histórico despertó la expectativa de los fanáticos.

La visita de la barranquillera a su ciudad natal, justo después de la temporada de Carnaval, aumentó las sospechas de que el proyecto tendría una fuerte carga local y cultural.

El tatuaje que encendió las redes sociales

Pero el momento que realmente incendió las plataformas digitales ocurrió horas después. En un video compartido en redes, Shakira aparece sosteniendo una máquina de tatuar mientras dibuja sobre el brazo derecho de Beéle.

Concentrada, la cantante pop le preguntaba al joven artista si el trazo había quedado bien. Él, relajado, respondió: “Sí, sí, sí. Yo ahora lo tinto un poquitico”.

Más tarde se conoció el diseño completo: el tatuaje decía “Shaki”. La publicación estuvo acompañada de una frase que generó debate y conversación: “coletera para toda la vida”.