El Bohemio: el secreto mejor guardado de la salsamentaria más antigua de Bogotá

En una casa de 200 años, declarada patrimonio cultural, funciona uno de los negocios más tradicionales de la capital: la Salsamentaría El Bohemio, reconocida como la salsamentaría más antigua de Bogotá. Su historia comenzó en 1963, cuando Pedro Vicente Duarte decidió emprender en el mismo punto donde hoy se levanta la sede principal.

“El bohemio empezó en 1963, lo fundó mi abuelo, Pedro Vicente Duarte”, cuenta Juan Sebastián Duarte, nieto del fundador y actual representante de la tercera generación.

El Bohemio no nació como el amplio restaurante que es hoy. “Empezó no como lo que es ahora, sino como una tienda mucho más reducida”, recuerda Duarte. Su abuelo trabajaba en otra salsamentaria, pero las responsabilidades familiares lo llevaron a independizarse.

El plato estrella era y sigue siendo el mismo: 12 salchichas acompañadas de pan y salsa tabasca, receta original que no ha cambiado en más de ocho décadas.

La fama creció rápidamente, especialmente en la época de las corridas de toros. “Siempre que se acababan las corridas venían acá a celebrar”, explica. El espacio era tan pequeño y concurrido que el fundador tomó una decisión estricta: “Mi abuelo solo vendía un plato por persona; si quería otro tenía que volver a hacer la fila”.