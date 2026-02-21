La verdadera historia de la pelea entre Willie Colón y Rubén Blades

En el universo de la salsa hay un reencuentro que millones de fanáticos no verán nunca: el de Rubén Blades y Willie Colón, el dúo que marcó una época dorada del género en los años 70 y que lleva más de dos décadas distanciado por una disputa económica y judicial. Ahora esto es un imposible teniendo en cuenta que el neoyorkino murió hoy, 21 de febrero de 2026.

Reconocidos salseros consultados por EFE el año pasado expresaron su deseo de que ambos artistas —de 77 y 75 años, respectivamente— hagan las paces y vuelvan a grabar juntos, aunque sea una sola canción, sin saber el destino de Colón.

Un junte imposible

Uno de los que alzó la voz fue Luis "Perico" Ortiz, trompetista y arreglista clave en clásicos como “Pedro Navaja” y “Plástico”, incluidos en el histórico álbum Siembra (1978).

“En mi carácter personal, me encantaría”, aseguró Ortiz, recordando el impacto global que tuvo ese disco, considerado uno de los más importantes en la historia de la salsa.

A su vez, Gilberto Santa Rosa, conocido como “El Caballero de la Salsa”, afirmó que esta sería, después de la reunión de Richie Ray y Bobby Cruz, la reconciliación que “todos los salseros y el mundo esperan”.

“Lamentablemente las cosas entre ellos no han estado bien, aunque deberían volver. La música lo merece y su historia musical lo merece”, sostuvo Santa Rosa.

En la misma línea se pronunció el trompetista y productor Humberto Ramírez, quien trabajó con ambos en Tras la Tormenta (1995), su último disco como dúo. Para Ramírez, Blades y Colón son “músicos vanguardistas”.

Una alianza que cambió la salsa

La sociedad artística entre Blades y Colón comenzó con Metiendo Mano (1976), un álbum que incluyó canciones emblemáticas como “Pablo Pueblo”, “Plantación Adentro” y “La Mora”.

Sin embargo, fue con Siembra (1978) cuando alcanzaron la cima. El disco no solo rompió récords de ventas, sino que redefinió la salsa con letras de contenido social y narrativas urbanas que conectaron con la realidad latinoamericana.

Temas como “Pedro Navaja” se convirtieron en himnos y demostraron que la salsa podía ser crónica social, literatura popular y denuncia política al mismo tiempo.

El origen del conflicto

La ruptura se produjo en 2003, tras un concierto en el Estadio Hiram Bithron, en San Juan, organizado para celebrar los 25 años de Siembra.

Según Blades, el acuerdo era cobrar 350.000 dólares por la presentación y dividir las ganancias netas tras cubrir gastos de producción, músicos y logística. No obstante, aseguró que solo recibió 68.000 dólares.

Colón lo demandó en mayo de 2007, alegando que se le adeudaban 115.000 dólares por los honorarios del evento.

El caso llegó al Tribunal Federal de San Juan y, en 2013, el juez Bruce J. McGiverin falló a favor de Blades, concluyendo que la promotora del concierto había utilizado el dinero para cubrir deudas sin autorización de los artistas.

Para los seguidores del género en Colombia y América Latina, la reconciliación hubiera sido no solamente un gesto simbólico: hubiera sido un acontecimiento histórico para la música tropical.