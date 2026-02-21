Red de trata en Polonia explotaba colombianos con falsas ofertas de empleo

Una operación de gran escala adelantada por las autoridades polacas destapó una red internacional dedicada a la trata de personas y al lavado de dinero que, según la investigación, habría explotado principalmente a ciudadanos latinoamericanos, en su mayoría colombianos, bajo falsas promesas de empleo legal en Europa.

De acuerdo con el comunicado oficial, los operativos fueron ejecutados por la Guardia de Fronteras de Polonia en coordinación con la Administración Nacional de Ingresos de Warmia y Mazury, y dejaron ocho personas capturadas, de las cuales seis fueron enviadas a prisión preventiva por tres meses.

Colombianos, entre las principales víctimas

El esquema criminal consistía en reclutar ciudadanos de países latinoamericanos —principalmente colombianos— con supuestas ofertas de trabajo formal en Polonia a través de empresas registradas fuera de la Unión Europea.

Sin embargo, una vez en territorio europeo, las víctimas eran obligadas a trabajar bajo amenazas, violencia y condiciones irregulares. Además, según las autoridades, eran retenidas y trasladadas bajo control de la organización.

Los investigadores estiman que el grupo podría haber reclutado a más de 2.000 extranjeros. Hasta el momento, se han identificado 50 víctimas de trata de personas, pero el número podría aumentar conforme avance el proceso judicial.

Para Colombia, el caso vuelve a encender las alertas sobre los riesgos de aceptar ofertas laborales en el exterior sin verificación oficial, especialmente en destinos poco tradicionales para la migración laboral.

Millonarios bienes incautados y cuentas bloqueadas

Durante los operativos en la región de Pomorskie, las autoridades realizaron 17 allanamientos en viviendas y locales comerciales, además de inspeccionar más de una docena de vehículos.

En el procedimiento se incautaron bienes y dinero por aproximadamente 3,6 millones de zlotys (unos 880.000 euros), entre ellos efectivo, oro de inversión, piezas numismáticas y joyas.

Asimismo, se bloquearon fondos en 28 cuentas bancarias por un valor superior a 3,8 millones de zlotys (cerca de 900.000 euros), lo que evidencia la magnitud del presunto esquema de lavado de activos.

Durante las diligencias también fue hallado un objeto similar a un arma de fuego y pequeñas cantidades de droga.

Persecución y disparos en la captura

La detención de algunos de los implicados se produjo tras dos intentos de fuga. Según el reporte oficial, los sospechosos emprendieron la huida en vehículos, lo que obligó a los agentes a iniciar una persecución.

Las autoridades utilizaron armas de fuego y dispararon a los neumáticos de los automóviles para obligarlos a detenerse. Finalmente, los fugitivos se rindieron. No se reportaron heridos ni fue necesaria asistencia médica.

Investigación en curso y posibles nuevas capturas

La red venía siendo investigada desde 2024 y estaba conformada principalmente por ciudadanos de Ucrania, Polonia y Uzbekistán.

Las autoridades polacas advirtieron que el proceso judicial continúa abierto y que no se descartan nuevas detenciones ni la ampliación de cargos contra los sospechosos.

Desde Colombia, el caso genera preocupación por la vulnerabilidad de migrantes que buscan oportunidades laborales en el exterior y terminan siendo víctimas de redes criminales.