Inicio
Colombia

Tutela contra Petro por caso Kevin Acosta: piden retirar información médica

Vie, 20/02/2026 - 08:27
La acción judicial pide al presidente Gustavo Petro rectificación pública y eliminar datos médicos del menor fallecido.
Tutela contra Petro por caso Kevin Acosta
Créditos:
Redes sociales / EFE

La abogada Marcela García Cifuentes presentó una acción de tutela contra Gustavo Petro por señalamientos sobre la muerte de Kevin Acosta, menor con hemofilia. Pide rectificación y retiro de datos médicos.

La controversia por la muerte de Kevin Acosta, un menor diagnosticado con hemofilia, escaló al terreno judicial. La abogada Marcela García Cifuentes radicó una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y anunció que avanza en la preparación de denuncias penales en su contra.

La jurista explicó que su decisión responde a las declaraciones del mandatario durante un consejo de ministros, en las que se refirió al expediente del niño y lanzó cuestionamientos públicos hacia su madre, Yudy Katherine Pico.

Le puede interesar: Fiscalía indaga posibles fallas de la Nueva EPS en caso de Kevin Acosta

García Cifuentes manifestó que le resulta inaceptable que la madre del menor tenga que enfrentar señalamientos oficiales mientras atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo.

“Está viviendo uno de los momentos más duros que puede enfrentar una persona, como es perder un hijo, y además debe defenderse de lo dicho por la más alta instancia del Gobierno”, afirmó.

La abogada, quien se declaró sobreviviente de cáncer, aseguró que su postura también está motivada por su experiencia personal frente a enfermedades complejas y por su compromiso con la defensa de mujeres cabeza de hogar. Señaló que el Estado debería brindar respaldo en estos casos y no emitir acusaciones públicas.

 

 

Las tres peticiones contra el presidente

La tutela presentada incluye tres solicitudes concretas dirigidas al despacho presidencial:

  • Cesación inmediata de los señalamientos públicos contra Yudy Katherine Pico.
     
  • Retiro completo de los datos médicos divulgados sin consentimiento.
     
  • Rectificación pública por parte del presidente Gustavo Petro.
     

Sobre este último punto, la abogada enfatizó que la rectificación debe realizarse “en condiciones de equidad”, utilizando los mismos canales y con el mismo alcance que tuvieron las declaraciones iniciales.

Uno de los aspectos centrales del recurso judicial es la presunta exposición pública de la historia clínica del menor y de información médica relacionada con su madre.

Pronunciamientos y contexto del caso

El fallecimiento de Kevin Acosta generó un intenso debate nacional. Posteriormente, se conoció que tres familiares del menor también padecen hemofilia, y que uno de ellos se encuentra hospitalizado.

También le puede interesar: Petro divulga datos médicos de Kevin Acosta y desata polémica

En medio de la controversia, Nueva EPS aseguró que la muerte del niño no se produjo por falta de medicamento.

La acción de tutela ahora deberá ser evaluada por un juez, que determinará si las declaraciones del mandatario vulneraron derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre y la protección de datos personales en salud.

Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones políticas y jurídicas en el país.

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
Noticias Colombia
Gustavo Petro
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Petro anunció reunión con el registrador Penagos por sistema electoral
Hernán Penagos y Gustavo Petro.
En medio de marchas por el salario mínimo, el mandatario cuestionó softwares y contratos electorales, mientras la Registraduría defendió su autonomía.
Mundo
Aeropuerto de Palm Beach llevaría el nombre de Donald Trump
Aeropuerto de Palm Beach llevaría el nombre de Donald Trump
Con 25 votos a favor, el Senado de Florida aprobó el homenaje a Donald Trump. Solo falta la firma del gobernador Ron DeSantis.
Política
Estos son los motivos de la moción de censura al ministro de Salud
Moción de censura: así es el trámite que enfrenta el ministro de Salud
Representantes anunciaron moción de censura contra el ministro de Salud. Reclamos: tutelas, medicamentos, conducción del sistema y manejo público.
Colombia
Presidente Petro presentó el nuevo pasaporte que regirá desde abril
Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.
El documento, que se expedirá desde abril de 2026, será producido totalmente en el país y fue calificado como el cuarto mejor del mundo por estándares internacionales.