Tutela contra Petro por caso Kevin Acosta: piden retirar información médica

La abogada Marcela García Cifuentes presentó una acción de tutela contra Gustavo Petro por señalamientos sobre la muerte de Kevin Acosta, menor con hemofilia. Pide rectificación y retiro de datos médicos.

La controversia por la muerte de Kevin Acosta, un menor diagnosticado con hemofilia, escaló al terreno judicial. La abogada Marcela García Cifuentes radicó una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y anunció que avanza en la preparación de denuncias penales en su contra.

La jurista explicó que su decisión responde a las declaraciones del mandatario durante un consejo de ministros, en las que se refirió al expediente del niño y lanzó cuestionamientos públicos hacia su madre, Yudy Katherine Pico.

Le puede interesar: Fiscalía indaga posibles fallas de la Nueva EPS en caso de Kevin Acosta

García Cifuentes manifestó que le resulta inaceptable que la madre del menor tenga que enfrentar señalamientos oficiales mientras atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo.

“Está viviendo uno de los momentos más duros que puede enfrentar una persona, como es perder un hijo, y además debe defenderse de lo dicho por la más alta instancia del Gobierno”, afirmó.

La abogada, quien se declaró sobreviviente de cáncer, aseguró que su postura también está motivada por su experiencia personal frente a enfermedades complejas y por su compromiso con la defensa de mujeres cabeza de hogar. Señaló que el Estado debería brindar respaldo en estos casos y no emitir acusaciones públicas.