Tutela contra Petro por caso Kevin Acosta: piden retirar información médica

La abogada Marcela García Cifuentes presentó una acción de tutela contra Gustavo Petro por señalamientos sobre la muerte de Kevin Acosta, menor con hemofilia. Pide rectificación y retiro de datos médicos.
La controversia por la muerte de Kevin Acosta, un menor diagnosticado con hemofilia, escaló al terreno judicial. La abogada Marcela García Cifuentes radicó una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y anunció que avanza en la preparación de denuncias penales en su contra.
La jurista explicó que su decisión responde a las declaraciones del mandatario durante un consejo de ministros, en las que se refirió al expediente del niño y lanzó cuestionamientos públicos hacia su madre, Yudy Katherine Pico.
García Cifuentes manifestó que le resulta inaceptable que la madre del menor tenga que enfrentar señalamientos oficiales mientras atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo.
“Está viviendo uno de los momentos más duros que puede enfrentar una persona, como es perder un hijo, y además debe defenderse de lo dicho por la más alta instancia del Gobierno”, afirmó.
La abogada, quien se declaró sobreviviente de cáncer, aseguró que su postura también está motivada por su experiencia personal frente a enfermedades complejas y por su compromiso con la defensa de mujeres cabeza de hogar. Señaló que el Estado debería brindar respaldo en estos casos y no emitir acusaciones públicas.
Las tres peticiones contra el presidente
La tutela presentada incluye tres solicitudes concretas dirigidas al despacho presidencial:
- Cesación inmediata de los señalamientos públicos contra Yudy Katherine Pico.
- Retiro completo de los datos médicos divulgados sin consentimiento.
- Rectificación pública por parte del presidente Gustavo Petro.
Sobre este último punto, la abogada enfatizó que la rectificación debe realizarse “en condiciones de equidad”, utilizando los mismos canales y con el mismo alcance que tuvieron las declaraciones iniciales.
Uno de los aspectos centrales del recurso judicial es la presunta exposición pública de la historia clínica del menor y de información médica relacionada con su madre.
Pronunciamientos y contexto del caso
El fallecimiento de Kevin Acosta generó un intenso debate nacional. Posteriormente, se conoció que tres familiares del menor también padecen hemofilia, y que uno de ellos se encuentra hospitalizado.
En medio de la controversia, Nueva EPS aseguró que la muerte del niño no se produjo por falta de medicamento.
La acción de tutela ahora deberá ser evaluada por un juez, que determinará si las declaraciones del mandatario vulneraron derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre y la protección de datos personales en salud.
Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones políticas y jurídicas en el país.