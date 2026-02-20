Inicio
Colombia lidera la congestión vehicular en América Latina en 2025

Vie, 20/02/2026 - 07:30
El TomTom Traffic Index 2025 revela que Colombia tiene el mayor nivel de congestión vehicular. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla empeoran.
La movilidad urbana en Colombia atraviesa uno de sus momentos más complejos. El aumento sostenido de carros y motos, sumado a una infraestructura que no crece al mismo ritmo, tiene a las principales ciudades del país atrapadas en niveles críticos de congestión vehicular.

Así lo evidencia el TomTom Traffic Index 2025, que posiciona a Colombia como el país con el promedio de tráfico más alto de América Latina: 49%, muy por encima de Perú (37%) y Chile (29%).

Las cifras reflejan que Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla comparten un mismo problema estructural: vías saturadas y conductores que pasan días enteros del año detenidos en trancones.

Le puede interesar: Capturan en Bogotá a taxista acusado de robar $379 millones

  • Bogotá: casi 70% de congestión y más tiempo perdido

La capital encabeza el listado nacional con un 69,6% de congestión promedio. Esto significa que el flujo vehicular opera constantemente por debajo de condiciones ideales.

El indicador creció 7,7 puntos porcentuales frente a 2024, lo que confirma un deterioro en la movilidad. En términos de impacto, los conductores bogotanos perdieron cerca de 153 horas al año en tráfico, es decir, seis días y nueve horas, superando el registro del año anterior.

El caso de Bogotá ha sido incluso objeto de análisis internacional por la fragilidad y saturación progresiva de su sistema vial.

  • Medellín: trayectos más lentos y mayor saturación

En Medellín, el nivel de congestión alcanzó el 66,9%, con un aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto a 2024.

Un recorrido promedio de 10 kilómetros tomó 28 minutos y 59 segundos, casi un minuto más que el año anterior. La velocidad media en horas pico se situó en 15,9 km/h, también por debajo del registro previo.

En escenarios de tráfico extremo, los conductores pueden perder hasta 153 horas anuales, reflejando un empeoramiento frente a 2024.

  • Cali: leve reducción, pero sigue entre las más afectadas

La situación en Cali mostró una ligera mejoría. La congestión promedio fue de 65,6%, es decir, 0,9 puntos porcentuales menos que en 2024.

Sin embargo, los tiempos de desplazamiento se mantienen elevados: recorrer 10 kilómetros en hora pico tomó 29 minutos y 8 segundos, con una velocidad media de 16,7 km/h.

En total, los caleños perdieron alrededor de 138 horas al año en trancones, más de cinco días y medio, apenas una hora más que el año anterior.

También le puede interesar: Inseguridad en Bogotá presentó leve mejoría en 2025, según encuesta

  • Barranquilla: la ciudad donde más horas se pierden

En Barranquilla, la congestión llegó al 62,8%, aumentando 1,7 puntos porcentuales frente a 2024.

Un trayecto de 10 kilómetros en hora pico requirió 36 minutos y 35 segundos, con una velocidad promedio de 13,7 km/h. En la mañana, el recorrido se extendió a 40 minutos y 16 segundos, y en la tarde alcanzó 46 minutos y 9 segundos, con velocidades cercanas a 13 km/h.

El impacto anual es el más alto entre las cuatro ciudades: 162 horas perdidas en promedio, más de seis días y medio atrapados en congestión.

El panorama confirma que la movilidad en Colombia sigue siendo un desafío estructural, con efectos directos en productividad, calidad de vida y competitividad regional.

 

