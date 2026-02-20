Inicio
Llegada de turistas extranjeros a Colombia creció 3,8% en 2025

Vie, 20/02/2026 - 05:00
Aunque el total de visitantes no residentes cayó 8,1%, más de 4,6 millones de extranjeros viajaron al país el año pasado, consolidando la recuperación del turismo internacional.
Turismo en Colombia
Créditos:
Referencia / Pexels

La llegada de turistas extranjeros no residentes a Colombia creció 3,8% en 2025, al alcanzar 4.677.267 visitantes, pese a que el total de visitantes no residentes registró una caída de 8,1% frente a 2024.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el país recibió en total 6.496.458 visitantes no residentes en 2025, frente a 7.071.430 en 2024. La disminución se explica principalmente por la reducción del 33,7% en la llegada de colombianos residentes en el exterior.

Crecen los extranjeros, caen los nacionales en el exterior

El grupo de visitantes no residentes está compuesto por tres categorías: extranjeros no residentes, colombianos residentes en el exterior y pasajeros en cruceros.

Mientras los viajeros extranjeros crecieron 3,8% y los pasajeros en cruceros aumentaron 4,3% (320.591), la llegada de colombianos que viven fuera del país cayó a 1.498.600, lo que impactó el balance total.

“Es importante resaltar que, pese a la disminución del total agregado, la llegada de visitantes extranjeros sí creció y continúa siendo el principal componente del turismo receptivo del país, al representar cerca del 72% del total de visitantes no residentes”, explicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO).

Colombia, destino preferido pese al contexto global

Desde el Gobierno y el sector turístico destacaron que el comportamiento positivo se mantiene en medio de un panorama geopolítico complejo.

“Yo creo que es importante contarle al país que el número de llegadas de turistas internacionales creció 3,8%, que seguimos trayendo más turistas internacionales y eso es importantísimo dado todo ese panorama geopolítico que jugó un rol determinante, porque cada vez que ocurre un movimiento geopolítico, los turistas se retractan un poquito de viajar; sin embargo, Colombia sigue siendo uno de los destinos preferidos de todo el planeta”, afirmó Luis Alejandro Dávila, vicepresidente de Turismo de ProColombia.

En una visión de mediano plazo, las cifras muestran una recuperación sostenida. Entre 2021 y 2025, la llegada de visitantes extranjeros pasó de 1.395.265 a 4.677.267, mientras que el total de visitantes no residentes aumentó de 2.145.811 a 6.496.458 en el mismo periodo.

Los datos evidencian la consolidación del mercado internacional hacia Colombia, en un contexto de reactivación del turismo global.

Colombia
ProColombia
Anato
Turismo
