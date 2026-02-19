En Colombia, solo 2 de cada 10 madres adolescentes logran continuar sus estudios, una cifra que refleja el impacto estructural del embarazo temprano en el país.

Un reciente estudio de economía regional y urbana del Banco de la República advierte que casi el 20 % de los nacimientos corresponde a niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años. Muchas de ellas abandonan el sistema educativo, lo que reduce sus oportunidades laborales y perpetúa ciclos de pobreza, especialmente en territorios con menores niveles de desarrollo económico.

El informe señala que a mayor embarazo adolescente, se incrementan la informalidad laboral, los hogares con necesidades básicas insatisfechas y las brechas de movilidad social.

“La fecundidad adolescente sigue siendo un tema de relevancia social, económica y política, especialmente en contextos de pobreza, violencia y criminalidad”, subraya el estudio.

25 años rompiendo el ciclo de pobreza

En este contexto, la Fundación Juanfe cumple 25 años trabajando para transformar la realidad de madres adolescentes mediante un modelo integral que combina salud física y emocional, educación y acceso a empleo formal.

“Durante 25 años en Fundación Juanfe hemos demostrado que el embarazo adolescente no es el destino de una niña ni la pobreza una condena heredada. Cuando una joven accede a salud, educación y empleo formal, transforma su historia, la de sus hijos y la de su comunidad”, afirmó Catalina Escobar, presidenta de la organización.

La Fundación opera en Cartagena, Medellín (donde tiene presencia desde hace ocho años) y en el Urabá antioqueño desde 2024. Además, ha expandido su impacto a Panamá y Chile.

Con el apoyo de aliados públicos y privados, la intervención ha impactado 323.222 vidas en Colombia y América Latina.

Más empleo y mejores ingresos

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo en 2024, 66.686 adolescentes se convirtieron en madres en Colombia, enfrentando barreras que aumentan el riesgo de convertirse en “NiNis” antes de los 25 años.

El impacto del modelo de la Juanfe fue medido por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de los Andes. El estudio concluyó que las jóvenes graduadas tienen 79 % más probabilidades de estar empleadas y duplican sus ingresos laborales un año después de finalizar el programa.

El proceso se desarrolla mediante el Modelo 360°, que durante aproximadamente 18 meses trabaja en tres etapas: estabilización emocional y proyecto de vida, formación técnica certificada con fortalecimiento de habilidades socioemocionales, y vinculación al empleo formal a través de alianzas empresariales.

De Cartagena al impacto regional

La Fundación nació en Cartagena en honor a Juan Felipe Gómez Escobar. Hoy cuenta con un equipo de más de 200 personas y presencia nacional e internacional.

Ante el reto migratorio, con cerca de 2,85 millones de migrantes venezolanos en Colombia, la organización creó el programa Transformemos Sin Fronteras, en alianza con Conrad N. Hilton Foundation. La iniciativa beneficiará a mil mujeres en los próximos dos años, sumándose a las 745 ya atendidas, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de migrantes y colombianas retornadas en Medellín y Cartagena.

En un país donde el embarazo adolescente sigue marcando el futuro de miles de niñas, la evidencia muestra que invertir en educación, salud y empleo formal para esta población no solo transforma vidas individuales, sino que impacta el desarrollo económico y social del país.