¿Pueden bajar el salario mínimo tras suspensión? Abogado lo explica

La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó el aumento del 23,7% del salario mínimo ha generado dudas entre trabajadores y empresas. ¿Puede bajarse el salario? ¿Se pierde lo ya pagado? El abogado Diego Solano, del Centro Jurídico Internacional, explicó qué significa realmente esta medida y qué puede pasar en los próximos meses.
Según Solano, el Consejo de Estado no eliminó el aumento, sino que suspendió el decreto, es decir, lo puso “en pausa”, al considerar que el Gobierno no justificó técnicamente el incremento del 23,7%, como lo exige la norma.
La decisión se basa en lo establecido en la Ley 278 de 1996, que obliga a sustentar el aumento del salario mínimo con criterios como IPC, productividad y costo real de la canasta de vida.
El abogado fue claro: los trabajadores no deben preocuparse, porque el aumento aplicado desde el 1 de enero de 2026 ya constituye un derecho adquirido.
Esto significa que el salario actual, 2 millones de pesos más auxilio de transporte, debe seguir pagándose mientras el Gobierno expide un nuevo decreto o justifica técnicamente el aumento.
“Hasta que no salga el nuevo decreto, empresarios y trabajadores debemos mantenernos en el mismo salario establecido”, explicó.
Durante la entrevista también se abordó el concepto de salario mínimo vital, promovido por el Gobierno. A diferencia del salario mínimo mensual legal vigente tradicional, este enfoque busca garantizar condiciones de dignidad, incluyendo cobertura en:
- Alimentación
- Vivienda
- Educación
- Salud
- Recreación
El concepto toma como referencia los convenios de la OIT y apunta a que la persona pueda vivir dignamente.
Además, se ha mencionado la posibilidad de un salario mínimo vital móvil, lo que implicaría que el ingreso podría ajustarse incluso mes a mes, siempre que exista una justificación técnica adecuada.
¿Puede el nuevo decreto aumentar o reducir el salario?
Solano explicó que el nuevo decreto podría:
- Mantener el 23,7%
- Aumentarlo (24% o 25%, por ejemplo)
- O incluso fijar un porcentaje menor
Sin embargo, lo que ha venido manifestando el Gobierno es que la intención sería mantener o incrementar el valor, siempre sustentándolo técnicamente.
¿Qué pasa si el Gobierno apela?
El Ejecutivo puede interponer un recurso de apelación frente a la decisión del Consejo de Estado. Este proceso podría tardar hasta un año.
No obstante, como el salario ya fue pagado sobre la base de 2 millones de pesos más auxilio de transporte, no es posible descontar dinero a los trabajadores ni revertir pagos realizados a seguridad social, parafiscales o prestaciones.
De acuerdo con el abogado, lo más probable es que el presidente emita un nuevo decreto cumpliendo lo ordenado por el Consejo de Estado y justificando técnicamente el aumento.
Mientras tanto, el mensaje es claro: el salario actual se mantiene y no puede ser reducido de manera inmediata.