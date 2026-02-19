¿Pueden bajar el salario mínimo tras suspensión? Abogado lo explica

La decisión se basa en lo establecido en la Ley 278 de 1996, que obliga a sustentar el aumento del salario mínimo con criterios como IPC, productividad y costo real de la canasta de vida.

El abogado fue claro: los trabajadores no deben preocuparse, porque el aumento aplicado desde el 1 de enero de 2026 ya constituye un derecho adquirido.

Esto significa que el salario actual, 2 millones de pesos más auxilio de transporte, debe seguir pagándose mientras el Gobierno expide un nuevo decreto o justifica técnicamente el aumento.

“Hasta que no salga el nuevo decreto, empresarios y trabajadores debemos mantenernos en el mismo salario establecido”, explicó.

Durante la entrevista también se abordó el concepto de salario mínimo vital, promovido por el Gobierno. A diferencia del salario mínimo mensual legal vigente tradicional, este enfoque busca garantizar condiciones de dignidad, incluyendo cobertura en:

Alimentación



Vivienda



Educación



Salud



Recreación



El concepto toma como referencia los convenios de la OIT y apunta a que la persona pueda vivir dignamente.

Además, se ha mencionado la posibilidad de un salario mínimo vital móvil, lo que implicaría que el ingreso podría ajustarse incluso mes a mes, siempre que exista una justificación técnica adecuada.

¿Puede el nuevo decreto aumentar o reducir el salario?

Solano explicó que el nuevo decreto podría:

Mantener el 23,7%



Aumentarlo (24% o 25%, por ejemplo)



O incluso fijar un porcentaje menor



Sin embargo, lo que ha venido manifestando el Gobierno es que la intención sería mantener o incrementar el valor, siempre sustentándolo técnicamente.

¿Qué pasa si el Gobierno apela?

El Ejecutivo puede interponer un recurso de apelación frente a la decisión del Consejo de Estado. Este proceso podría tardar hasta un año.

No obstante, como el salario ya fue pagado sobre la base de 2 millones de pesos más auxilio de transporte, no es posible descontar dinero a los trabajadores ni revertir pagos realizados a seguridad social, parafiscales o prestaciones.

De acuerdo con el abogado, lo más probable es que el presidente emita un nuevo decreto cumpliendo lo ordenado por el Consejo de Estado y justificando técnicamente el aumento.

Mientras tanto, el mensaje es claro: el salario actual se mantiene y no puede ser reducido de manera inmediata.