Trump rompe el silencio sobre el arresto del expríncipe Andrés

La detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en Reino Unido por su presunta relación con el caso Jeffrey Epstein provocó la primera reacción pública del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien este 19 de febrero calificó la situación como una “vergüenza” y “muy triste” para la familia real británica.

A bordo del Air Force One, el mandatario sostuvo ante periodistas que el episodio representa un golpe para la monarquía. “Creo que es una vergüenza. Es muy triste. Es muy malo para la familia real”, reiteró. También confirmó que Carlos III viajará próximamente a Estados Unidos y lo describió como “un hombre fantástico”.

La postura de Trump frente al caso Epstein

Durante el intercambio con la prensa, Trump aseguró que el escándalo de Jeffrey Epstein ha cobrado relevancia después de su muerte, y afirmó estar en condiciones de pronunciarse porque, según dijo, fue “totalmente exonerado”.

“No hice nada, de hecho todo lo contrario. Él estaba en mi contra. Me combatió en las elecciones, algo que acabo de descubrir tras revisar los últimos tres millones de páginas de documentos”, declaró.

Epstein, empresario estadounidense acusado de tráfico sexual de menores, fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto.

El exduque de York fue detenido la mañana del 19 de febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. La investigación se centra en su etapa como representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011.

Las autoridades examinan una denuncia según la cual habría compartido con Epstein documentación confidencial del Gobierno británico. Entre los archivos figura un correo electrónico fechado el 24 de diciembre de 2010, donde se menciona el envío de un “informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

Otros documentos incluidos en los archivos del caso sugieren que en 2010 también remitió reportes oficiales sobre viajes de trabajo a China, Singapur y Vietnam.

Las razones del arresto del expríncipe Andrés

La Policía informó que arrestó a “un hombre de unos sesenta años de Norfolk”, sin identificarlo formalmente, como establece la práctica habitual en el país. El procedimiento coincidió con el cumpleaños número 66 del exmiembro de la realeza, en un hecho sin precedentes para la familia real.

Cabe recordar que el año pasado Carlos III le retiró sus títulos y le ordenó abandonar su residencia en la finca de Windsor.

Después de permanecer cerca de 11 horas detenido, el expríncipe Andrés fue puesto en libertad bajo investigación, según confirmó la Policía del Valle del Támesis. La legislación británica permite mantener a un sospechoso arrestado hasta 24 horas sin cargos, plazo tras el cual debe solicitarse autorización judicial para extender la detención.

El exduque fue fotografiado dentro de un vehículo a la salida de la comisaría de Aylsham, donde había sido interrogado.

El caso se suma a las acusaciones de agresión sexual formuladas por al menos tres mujeres, entre ellas Virginia Giuffre, quien se suicidó en 2025, lo que mantiene al expríncipe Andrés en el centro de uno de los mayores escándalos vinculados a la monarquía británica.