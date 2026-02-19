Inicio
Conozca a la guapa esposa colombiana de Gian Marco de A otro nivel

Jue, 19/02/2026 - 16:40
Este miércoles 18 de febrero empezó la cuarta temporada de A otro nivel y uno de los nuevos jurados es el peruano Gian Marco.
Gian Marco A otro nivel
Gian Marco Zignago, conocido simplemente como Gian Marco, actual jurado de A otro nivel, vuelve a ser noticia, esta vez por un tema personal. Años atrás, él anunció públicamente el fin de su matrimonio con Claudia Moro, madre de sus tres hijos —Nicole, Fabián y Abril Zignago—, una decisión que sorprendió a sus seguidores tras una larga relación.

Fiel a su estilo reservado, el intérprete de éxitos como “Te mentiría” y “Parte de este juego” ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores. Sin embargo, en los últimos años ha mostrado un cambio: se le ve ilusionado y dispuesto a compartir una nueva etapa sentimental.

La confirmación del romance

En 2022, Gian Marco confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que había iniciado una relación con Juliana Molina. La noticia se hizo evidente tras publicar una fotografía juntos, acompañada de una breve pero contundente descripción: “Ella”, etiquetando a la artista colombiana.

Aunque ya habían circulado imágenes de ambos en redes sociales, fue el programa Amor y fuego el que difundió evidencias que reforzaron los rumores de un romance.

¿Quién es Juliana Molina?

Juliana Molina, de 37 años, es cantante, actriz y diseñadora colombiana. El público peruano la conoció tras su participación en La Voz Perú, donde interpretó “Eclipse total del amor”. En aquella audición logró que Eva Ayllón y José Luis Rodríguez “El Puma” giraran sus sillas; finalmente, eligió el equipo del artista venezolano. Aunque no ganó el concurso, fue bautizada por los televidentes como “la colombiana”.

Además de su carrera artística, Molina lidera su propia marca de trajes de baño, Namibia, enfocada en diseños artesanales e inclusivos que celebran la diversidad femenina.

Kienyke.com
Caracol Televisión
