Gian Marco Zignago, conocido simplemente como Gian Marco, actual jurado de A otro nivel, vuelve a ser noticia, esta vez por un tema personal. Años atrás, él anunció públicamente el fin de su matrimonio con Claudia Moro, madre de sus tres hijos —Nicole, Fabián y Abril Zignago—, una decisión que sorprendió a sus seguidores tras una larga relación.

Fiel a su estilo reservado, el intérprete de éxitos como “Te mentiría” y “Parte de este juego” ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores. Sin embargo, en los últimos años ha mostrado un cambio: se le ve ilusionado y dispuesto a compartir una nueva etapa sentimental.

La confirmación del romance

En 2022, Gian Marco confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que había iniciado una relación con Juliana Molina. La noticia se hizo evidente tras publicar una fotografía juntos, acompañada de una breve pero contundente descripción: “Ella”, etiquetando a la artista colombiana.