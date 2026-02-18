¿Por qué Cardi B tiene que viajar a Colombia?

El momento, acompañado de risas y aplausos, puso de manifiesto no solo el carácter desenfadado de Cardi B, sino también una reflexión más profunda sobre el bienestar personal frente a las presiones estéticas que enfrentan las artistas en la industria musical.

Con este anuncio, Colombia se perfila como el país elegido para el procedimiento, un aspecto que destaca la creciente reputación del país como destino líder en cirugía plástica y tratamientos estéticos a nivel mundial.

Colombia, destino clave para el turismo médico

Colombia se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales destinos globables para cirugías plásticas y procedimientos estéticos, gracias a su combinación de calidad profesional, infraestructura médica y costos competitivos.

Líder global en cirugía plástica

De acuerdo con datos recientes, en 2024 Colombia registró cerca de 491 mil procedimientos estéticos, de los cuales 321.408 fueron intervenciones quirúrgicas y 169.536 procedimientos no quirúrgicos. Este volumen posiciona al país en el top 10 mundial por número de operaciones, según cifras de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Además, Colombia ocupa el cuarto lugar a nivel global en proporción de pacientes extranjeros, con un 30% de quienes se someten a cirugía viniendo desde el exterior, especialmente desde Estados Unidos, España y Canadá.

Ventajas competitivas del turismo estético colombiano

Costos significativamente más bajos

Uno de los factores que más impulsa la llegada de pacientes internacionales es el diferencial de costos frente a países como Estados Unidos:

Un rejuvenecimiento facial puede costar hasta 50% menos que en EE. UU.

Procedimientos como abdominoplastia, aumento de glúteos o mamoplastia de aumento pueden ser hasta 67% más económicos.

Hasta agosto de 2024, Colombia recibió 14.703 turistas de salud, lo que ha generado un impacto económico significativo en sectores como hotelería, restauración y transporte. Este flujo creciente de visitantes médicos está transformando aspectos del turismo tradicional y posicionando al país como un referente en servicios de bienestar integral.