Durante noviembre y diciembre de 2024, su estado de salud se manejó con total hermetismo. Incluso, el 7 de noviembre algunos medios locales llegaron a informar erróneamente sobre su fallecimiento, lo que incrementó la incertidumbre en el país.

Una carrera entre éxitos y polémicas

Antes del atentado, DJ Exotic ya era un referente en la escena electrónica y urbana, con presentaciones constantes en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Cali, así como en escenarios internacionales en Madrid y Marsella, España.

Su vida personal también ha estado bajo el foco mediático, especialmente por su relación con la DJ Marcela Reyes, madre de su hijo Valentino.

La muerte de B-King y el impacto en su entorno

En una reciente entrevista en el podcast Más Allá del Silencio, Exotic habló no solo del atentado, sino también de su vínculo con B-King (Bayron Sánchez Salazar), quien fue encontrado sin vida el 22 de septiembre de 2025 en México, tras haber sido reportado como desaparecido desde el 16 del mismo mes.

Junto a B-King también fue hallado sin vida Regio Clown, en un caso que incluyó un presunto mensaje amenazante atribuido a una banda criminal. El hecho conmocionó al país y volvió a poner en la mira mediática a Marcela Reyes.

Exotic relató cómo fue el primer encuentro con B-King, quien asumió un rol paterno con su hijo Valentino en los momentos en que él no estuvo presente:

Tuve la oportunidad de conocerlo, un gran pelado. Apenas lo vi me impacté porque no quería conocerlo así, pero le mostré mucho respeto y le agradecí por ser una figura paterna para mi hijo, en momentos que yo no estuve

El DJ confesó que el artista pensaba que existía resentimiento de su parte, algo que negó rotundamente:

Era un bacán y traté de darle esa seguridad de que yo no tenía nada contra él. Antes le agradecí por mi hijo y quedó todo súper bien

Un cambio de vida tras sobrevivir a la muerte

Después del atentado, DJ Exotic asegura que su visión cambió por completo. Hoy se muestra más introspectivo y espiritual, convencido de que sobrevivir fue una segunda oportunidad.

Además, reconoció que uno de los momentos más difíciles fue acompañar a su hijo en la que considera su primera gran pérdida, tras la muerte de B-King.