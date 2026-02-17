Inicio
El impresionante "antes y después" de Mariana Zapata de La casa de los famosos

Mar, 17/02/2026 - 10:47
En redes rondan unas fotos de Mariana Zapata algunos años atrás antes de crear contenido y participar en La casa de los famosos.
Mariana Zapata antes de las cirugías
La participación de Mariana Zapata en La Casa de los Famosos Colombia no ha pasado desapercibida. En pocas semanas, ella se convirtió en una de las concursantes más comentadas del reality, no solo por las tensiones dentro de la casa, sino también por las historias sobre su vida sentimental y su pasado.

En redes sociales, varios usuarios han revivido fotografías antiguas de la influencer, mostrando cómo se veía antes de alcanzar la fama y antes de ser vinculada sentimentalmente con reconocidos cantantes y streamers.

¿Cómo se veía Mariana Zapata antes de ser famosa?

Mariana Zapata, de 24 años, es actualmente una de las creadoras de contenido más populares de Colombia. Suma más de cuatro millones de seguidores en Instagram y ha logrado posicionarse como referente en temas de viajes, estilo de vida, moda y belleza.

Además de su éxito en redes sociales, la paisa cuenta con su propia empresa de belleza, proyecto que le ha dado reconocimiento nacional e incluso internacional. Gracias a su alcance digital, también ha logrado monetizar a través de campañas publicitarias y colaboraciones con marcas.

Sin embargo, en sus perfiles oficiales no hay publicaciones antiguas que muestren su imagen antes de la fama, lo que ha despertado aún más la curiosidad de sus seguidores.

Las fotos del pasado que revivieron sus fans

Con su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia, varios internautas comenzaron a compartir imágenes antiguas de Mariana Zapata. En estas fotografías se evidencian algunos cambios físicos a lo largo de los años, especialmente en su rostro.

La antioqueña ha reconocido en diferentes ocasiones que se ha realizado algunos retoques estéticos para resaltar su belleza, asegurando que han sido procedimientos sutiles. En las imágenes difundidas en redes, usuarios señalan posibles cambios en facciones como nariz, labios y pómulos.

También se habla de transformaciones corporales. Algunos seguidores mencionan una cirugía de aumento de senos y una posible marcación abdominal. No obstante, más allá de los retoques faciales que ella misma ha admitido, estas intervenciones no han sido confirmadas públicamente por la creadora de contenido.

