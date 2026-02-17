Además de su éxito en redes sociales, la paisa cuenta con su propia empresa de belleza, proyecto que le ha dado reconocimiento nacional e incluso internacional. Gracias a su alcance digital, también ha logrado monetizar a través de campañas publicitarias y colaboraciones con marcas.

Sin embargo, en sus perfiles oficiales no hay publicaciones antiguas que muestren su imagen antes de la fama, lo que ha despertado aún más la curiosidad de sus seguidores.

Las fotos del pasado que revivieron sus fans

Con su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia, varios internautas comenzaron a compartir imágenes antiguas de Mariana Zapata. En estas fotografías se evidencian algunos cambios físicos a lo largo de los años, especialmente en su rostro.

La antioqueña ha reconocido en diferentes ocasiones que se ha realizado algunos retoques estéticos para resaltar su belleza, asegurando que han sido procedimientos sutiles. En las imágenes difundidas en redes, usuarios señalan posibles cambios en facciones como nariz, labios y pómulos.

También se habla de transformaciones corporales. Algunos seguidores mencionan una cirugía de aumento de senos y una posible marcación abdominal. No obstante, más allá de los retoques faciales que ella misma ha admitido, estas intervenciones no han sido confirmadas públicamente por la creadora de contenido.