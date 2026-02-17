Andrés Idárraga reconoció que Petro fue desinformado al retirar a un general

El secretario de Transparencia de Colombia, Andrés Idárraga, aseguró este martes que el presidente colombiano, Gustavo Petro, fue "desinformado" en el caso que derivó en el retiro del general Edwin Urrego de la Policía, a quien el mandatario vinculó la semana pasada con un supuesto complot en su contra para ponerle drogas en uno de los vehículos oficiales.

Idárraga afirmó a Caracol Radio que el jefe de Estado recibió mediante un correo electrónico información anónima que no fue debidamente verificada antes de tomar la decisión de destituir a Urrego y sostuvo que él no es responsable "de esa desinformación" porque la denuncia que originó la polémica no pasó por su despacho.

El anónimo en cuestión alertaba de un supuesto "complot en contra del presidente Petro y el ministro (de Interior) Armando Benedetti" que se estaba fraguando en Barranquilla para "hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y al ministro diciendo que ellos son los culpables".

Petro, a quien el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó hace unos meses "líder del narcotráfico", retiró del servicio al general Urrego tras acusarlo de haber intentado introducir "sustancias psicoactivas" en un vehículo oficial para supuestamente sabotear su reunión del pasado 3 de febrero en Washington con el jefe de la Casa Blanca.

Durante un consejo de ministros en Montería, capital del caribeño departamento de Córdoba, el mandatario afirmó la semana pasada que "alguien le dio la orden" al oficial de realizar esa maniobra.

Sin embargo, el mensaje anónimo tiene fecha del 29 de octubre de 2025, dos meses antes de que Petro hablara por teléfono con Trump y de que acordaran reunirse el 3 de febrero en la Casa Blanca.

Mensaje anónimo y sin filtro

Idárraga explicó que el mensaje fue recibido en octubre a través del portal anticorrupción administrado por la Secretaría de Transparencia, pero ese sistema funciona como "un canal que remite automáticamente las comunicaciones a la correspondencia de la Presidencia", encargada de distribuirlas a la dependencia competente.

En este caso, añadió, el anónimo fue trasladado a la Jefatura de Protección Presidencial y cuestionó que un mensaje sin respaldo probatorio haya cobrado relevancia meses después, al poner en duda su coherencia temporal y señalar que hacía referencia a hechos que no estaban previstos cuando fue enviado.

"No concuerda que un anónimo termine expulsando a un señor general de la república diciendo que había una suerte de entrampamiento en una visita a Washington, que para la fecha del anónimo, en octubre, no estaba siquiera avizorada, no tiene sentido", manifestó Idárraga.

Además, el general Urrego en esa época era comandante de la Policía en Barranquilla y, a pesar de su rango, no tenía la más mínima posibilidad de acceder a los vehículos de Presidencia, que están normalmente en Bogotá y cuyo control depende exclusivamente de Casa Militar, una instancia encargada de la seguridad del mandatario.

Idárraga también consideró "probable" que se haya cometido una injusticia con Urrego, aunque subrayó que corresponde a la Fiscalía esclarecer el origen del mensaje y determinar responsabilidades.

El retiro del general fue formalizado mediante un "llamamiento a calificar servicios", una figura legal que permite la salida discrecional de oficiales sin pérdida de grado ni de derechos pensionales.

El general Urrego rechazó las acusaciones, sostuvo que no tuvo acceso al vehículo presidencial, que está dispuesto a someterse a pruebas técnicas para demostrar su inocencia y anunció acciones legales contra su destitución.