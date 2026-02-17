Gobierno y Clan del Golfo reanudan diálogos de paz

El Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo, informaron que las conversaciones de paz fueron reanudadas y registran avances tras una reunión sostenida el pasado 9 de febrero en Bogotá.

De acuerdo con lo comunicado por las partes, el encuentro se desarrolló en un “ambiente constructivo” y permitió destrabar la situación que había llevado a la suspensión temporal del diálogo, decisión que había sido anunciada días antes por el Estado Mayor Conjunto de esa organización armada.

Según la información oficial, la reunión sirvió para revisar los puntos de tensión que habían frenado el proceso y acordar la continuidad de los acercamientos. Desde el Ejecutivo se indicó que el diálogo se mantiene dentro de los canales establecidos y bajo los lineamientos definidos para este tipo de conversaciones sociojurídicas.

Por su parte, el Clan del Golfo señaló que la sesión permitió “superar la coyuntura” que motivó la suspensión previa y reiteró su disposición a continuar en la mesa, lo que abrió nuevamente el espacio para avanzar en la agenda planteada.

Comunicado conjunto y compromisos

La reactivación fue confirmada en una comunicación conjunta del Grupo de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídica, en la que se destacó que el proceso de paz para la desmovilización del grupo armado ilegal continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos.

“El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios continúa avanzando (…) dando por superada la situación de suspensión”, señala el comunicado.

Las partes indicaron que durante la sesión se acordaron compromisos orientados a impulsar el proceso, con énfasis en beneficios para las comunidades afectadas por el conflicto armado en distintas regiones del país.

Acompañamiento internacional y eclesial

El encuentro del 9 de febrero se llevó a cabo por invitación del Grupo de Países Mediadores, conformado por el Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. La sesión contó además con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y de la Conferencia Episcopal de Colombia.

La presencia de estos actores internacionales y de la Iglesia Católica fue destacada como una garantía de verificación y acompañamiento al proceso, en medio de un contexto marcado por la desconfianza y las tensiones recientes.

Antecedentes de la suspensión

La suspensión de los diálogos se había producido tras declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que, según manifestó el grupo armado, generaron inconformidad y llevaron al anuncio de una pausa temporal en las conversaciones.

Ese episodio encendió alertas sobre la estabilidad del proceso y generó incertidumbre en las regiones donde se esperaba que los acercamientos contribuyeran a disminuir la violencia.

Con la reanudación formal de la mesa, el Gobierno y el Clan del Golfo buscan retomar el rumbo de un proceso que apunta a la desmovilización del grupo y a la construcción de paz en los territorios. No obstante, el avance dependerá del cumplimiento de los compromisos acordados y de la capacidad de las partes para mantener abiertos los canales de diálogo en medio de un escenario político y de seguridad complejo.