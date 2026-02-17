Bogotá tendrá lluvias este 17 de febrero: así estará el clima

El clima en la capital colombiana estará condicionado por una alta nubosidad y precipitaciones en distintos momentos del día, según el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Aunque la madrugada transcurrió en su mayoría con tiempo seco, se presentaron lluvias ligeras aisladas en el norte y suroriente de la ciudad. La temperatura mínima se ubicó alrededor de los 10 grados centígrados.

En el transcurso de la mañana predominará el cielo entre parcialmente y mayormente nublado, con posibilidad de precipitaciones leves hacia el final de esta franja horaria.

El escenario más inestable llegará en la tarde. Las autoridades prevén un aumento en la probabilidad de lluvias de variada intensidad, principalmente en sectores del occidente y centro-oriente de Bogotá.

Para la noche se anticipa la continuidad de lluvias ligeras y cielo cubierto, especialmente en el occidente y sur de la capital.

La temperatura máxima alcanzaría cerca de 19 grados centígrados, manteniendo el ambiente fresco característico de jornadas con alta nubosidad en la sabana.

Panorama nacional de más precipitaciones

Este comportamiento climático se enmarca en un contexto más amplio. El Ideam ha advertido un incremento de lluvias en gran parte del país entre el 16 y el 20 de febrero, con alertas activas en regiones como Córdoba.

Según la entidad, la situación obedece a la interacción de sistemas atmosféricos que favorecen la formación de nubes de desarrollo vertical sobre la sabana de Bogotá. Estas condiciones pueden generar lluvias súbitas, ráfagas de viento y descensos temporales de temperatura.

Tanto el Ideam como el Idiger aconsejan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas ante eventuales encharcamientos, reducción de visibilidad y complicaciones en la movilidad.

Se recomienda planificar desplazamientos, especialmente en vías principales y zonas propensas a acumulación de agua, con el fin de disminuir riesgos asociados a las lluvias urbanas.