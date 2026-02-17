En video quedó registrado violento robo a joyería en Bogotá

Un violento robo quedó registrado por cámaras de seguridad en el sector de San Andresito de San José, en Bogotá, el pasado 15 de febrero. Las imágenes muestran cómo dos delincuentes armados y encapuchados ingresan a una joyería y, en cuestión de segundos, someten a los trabajadores para llevarse varias prendas de alto valor.

El asalto ocurrió hacia las 3:15 p.m., según se aprecia en los videos que circularon ampliamente en redes sociales. En la grabación se observa a los hombres vestidos con ropa negra, capotas y tapabocas. Apenas cruzan la puerta del establecimiento, desenfundan armas de fuego y comienzan a intimidar a quienes atendían el local.

El ambiente se torna tenso de inmediato. Los empleados permanecen inmóviles ante las amenazas mientras uno de los asaltantes se sube al mostrador y, sin bajar el arma, arrebata las joyas exhibidas. Su cómplice vigila el lugar apuntando a las víctimas, evitando cualquier intento de reacción.

Uno de los momentos más comentados del video muestra a una trabajadora lanzando un objeto en un intento por defenderse o distraer a los delincuentes. Sin embargo, ante la superioridad de fuerza y el riesgo evidente, opta por salir del lugar para resguardar su integridad.

Tras concretar el robo en cuestión de segundos, los hombres salen del establecimiento y huyen con rumbo desconocido. Hasta ahora, las autoridades no han entregado un reporte detallado sobre capturas o avances en la identificación de los responsables.

Reacciones y temor en redes sociales

La difusión del video generó múltiples reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes expresaron preocupación por el nivel de violencia del asalto y por la aparente facilidad con la que los delincuentes actuaron en uno de los sectores comerciales más concurridos del centro de la capital.

Algunos comentarios reflejaron sorpresa por el lugar del hecho, mientras otros cuestionaron la seguridad en la ciudad y pidieron mayor presencia policial en zonas estratégicas. Para comerciantes y visitantes, el episodio refuerza la percepción de vulnerabilidad, especialmente en establecimientos dedicados a la venta de joyas y artículos de alto valor.

Robos a joyerías, una modalidad en alerta

El caso de San Andresito se suma a otros intentos de hurto registrados recientemente en Bogotá, particularmente contra joyerías. En el barrio Restrepo, por ejemplo, un grupo de cinco personas intentó ingresar a un establecimiento perforando la pared trasera durante la madrugada.

Esta técnica, conocida como “ventosa”, consiste en abrir huecos en los muros para evitar accesos principales y sistemas de alarma tradicionales. En ese caso, la acción fue frustrada gracias a la alerta de vecinos que escucharon ruidos inusuales y avisaron a la Policía, lo que permitió la intervención oportuna de las autoridades.

Mientras avanzan las investigaciones por el asalto en San Andresito de San José, los comerciantes insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad. La seguidilla de hechos contra joyerías mantiene en alerta a este sector, que teme nuevas acciones delictivas en plena jornada laboral y a la vista de clientes y transeúntes.