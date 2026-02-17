Trump llama “nación fallida” a Cuba y recibe respuesta de La Habana

No es la primera vez que Trump anticipa un eventual derrumbe del sistema cubano. A finales de enero sostuvo que la isla estaba “muy cerca del colapso” y recordó que su economía dependía en gran medida del respaldo venezolano, especialmente del suministro de petróleo.

Le puede interesar: Gobierno y Clan del Golfo reanudan diálogos de paz

La actual estrategia estadounidense ha reforzado las restricciones al acceso de Cuba a combustibles y recursos energéticos. Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel denunció lo que describió como un intento “brutal” de asfixiar energéticamente al país y agradeció el respaldo de gobiernos aliados.

En la misma línea, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla acusó a Trump de promover “mentiras” para presentar a la isla como una amenaza inexistente.