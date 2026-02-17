Fuertes críticas a Petro por declaraciones sobre muerte de Kevin Arley

La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa, volvió a poner bajo la lupa al sistema de salud colombiano y generó un fuerte cruce de posiciones tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro.

El caso, que conmocionó al país, combina denuncias por presuntas fallas en la entrega de medicamentos, cuestionamientos institucionales y un debate sobre la prevención en menores con enfermedades huérfanas.

En un consejo de ministros, el jefe de Estado aseguró que es necesario revisar tanto la actuación del sistema de salud como los procesos de orientación a las familias. Señaló que un menor con hemofilia enfrenta mayores riesgos ante actividades que impliquen golpes, como montar bicicleta, e indicó que la prevención es clave en estos casos.

Petro afirmó que, según la información reportada, el niño recibió medicamentos hasta el 12 de diciembre por parte de la Nueva EPS, y mencionó un supuesto accidente en bicicleta que habría complicado su estado clínico.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que se adelantará una investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades. “No puede haber ‘Kevins’ en este país”, expresó, al insistir en que los pacientes con hemofilia requieren controles estrictos y seguimiento especializado.

La ruta médica y las denuncias de la familia

Kevin había sido diagnosticado con hemofilia A severa desde los nueve meses de edad, una condición que afecta la coagulación de la sangre y exige tratamiento permanente y oportuno.

De acuerdo con su familia, el menor enfrentó demoras de hasta dos meses en la entrega del medicamento especializado por parte de su EPS. Tras sufrir una caída en bicicleta que le causó un trauma craneoencefálico, inició un recorrido por distintas instituciones médicas mientras su estado se deterioraba.

Finalmente fue trasladado a Bogotá en condición crítica y falleció días después. Su madre denunció que hubo retrasos en la atención y cuestionó que el tratamiento no se suministrara con la rapidez requerida.

Reacciones y debate nacional

Las palabras del mandatario desataron reacciones de distintos sectores. La Defensoría del Pueblo, congresistas como Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, así como el exministro Alejandro Gaviria, manifestaron preocupación por lo que consideraron un traslado parcial de la responsabilidad hacia la familia.

En paralelo, la fundación Fahes Colombia informó que existen 550 pacientes con hemofilia afiliados a Nueva EPS y que solo 183 tienen una IPS asignada, lo que evidenciaría limitaciones en la red de atención.

El fallecimiento de Kevin, sepultado en Charalá, Santander, mantiene abierto el debate sobre la garantía del derecho a la salud, la entrega oportuna de medicamentos y la responsabilidad del Estado frente a pacientes con enfermedades de alto costo.