Eclipse solar anular del 17 de febrero: lo que se verá en Colombia

Este martes 17 de febrero de 2026 se registrará un eclipse solar anular, conocido popularmente como “anillo de fuego”. Aunque el fenómeno genera gran expectativa a nivel mundial, en Colombia su impacto visual será mínimo debido a la trayectoria del evento.

El eclipse comenzará a las 04:56 a. m. (hora colombiana), alcanzará su punto máximo a las 07:11 a. m. y finalizará a las 09:27 a. m. Sin embargo, la fase central —cuando se observa el característico aro luminoso— solo será visible en regiones muy específicas del hemisferio sur.

A continuación, le explicamos lo que debe saber.

¿Qué es un eclipse solar anular?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. En el caso del eclipse anular, la Luna no cubre completamente el disco solar, sino que deja visible un anillo brillante alrededor, lo que da origen al llamado “anillo de fuego”.

Este efecto no es casual. Durante este evento, la Luna estará cerca de su apogeo, es decir, el punto más lejano de su órbita respecto a la Tierra. Esa mayor distancia hace que su tamaño aparente sea aproximadamente 1,1 % menor que el del Sol, impidiendo que lo cubra por completo.

De acuerdo con información de la NASA, en este tipo de eclipses la sombra total (umbra) no alcanza la superficie terrestre. En su lugar llega la antumbra, permitiendo que el aro solar permanezca visible. La duración máxima de la fase anular será de apenas 2 minutos y 20 segundos.

El fenómeno hace parte del ciclo Saros 121, una secuencia de eclipses que se repite cada 18 años aproximadamente.

¿Dónde será visible el “anillo de fuego”?

La trayectoria principal del eclipse se desarrollará sobre la Antártida y zonas oceánicas cercanas. Según el Instituto Geográfico Nacional de España, el corredor de la penumbra tendrá cerca de 600 kilómetros de ancho y recorrerá exclusivamente áreas remotas del hemisferio sur.

Uno de los puntos con mayor cobertura será la Isla Rey Jorge, en las Shetland del Sur, donde el ocultamiento alcanzará el 83 %. En Ciudad del Cabo se observará cerca del 11 %, mientras que en Punta Arenas apenas llegará al 5 %.

En el resto del sur de África y Sudamérica el oscurecimiento será superficial, en la mayoría de los casos inferior al 40 %.

¿Qué se verá en Colombia?

En Colombia el fenómeno será prácticamente imperceptible. Debido a la posición geográfica del país respecto al corredor de sombra, el oscurecimiento del disco solar será mínimo o nulo para la mayoría de las ciudades.

Esto significa que no se apreciará el “anillo de fuego” ni cambios notorios en la iluminación del cielo.

¿Se necesitan precauciones?

Aunque en Colombia el eclipse no será visible de forma significativa, siempre se recomienda no observar directamente el Sol sin protección adecuada. Mirarlo sin filtros certificados puede causar daños permanentes en la visión.

¿Habrá otro eclipse más visible en 2026?

Sí. El eclipse más esperado del año será el total del 12 de agosto de 2026, cuya trayectoria cruzará territorios habitados del hemisferio norte y permitirá observaciones masivas.

El evento de este 17 de febrero, aunque menos visible para el público general, es de gran importancia científica, pues permite estudiar con alta precisión la dinámica orbital entre la Tierra y la Luna.