Inicio
Colombia

Economía colombiana creció 2,6 % en 2025, según el Dane

Lun, 16/02/2026 - 16:39
El crecimiento fue impulsado por comercio y servicios, mientras minas y construcción cayeron; en el último trimestre la expansión se desaceleró al 2,3 %.
Imagen de referencia de economía.
Créditos:
Freepik.

La economía colombiana creció un 2,6 % en 2025, un incremento levemente mayor a las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que había proyectado un crecimiento del 2,5 %.

Así lo informó este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que señaló que el mayor crecimiento lo tuvo el comercio (4,6 %), que contribuyó con 0,9 puntos porcentuales a la variación anual del producto interno bruto (PIB).

El sector de administración pública, defensa, educación y salud también se expandió un 4,5 % y aportó 0,8 puntos al crecimiento de la economía colombiana el año pasado.

Entre tanto, los sectores de explotación de minas y canteras, y construcción se contrajeron un 6,2 % y 2,8 %, respectivamente, y fueron los únicos que decrecieron en Colombia en 2025.

"Con estos resultados, la economía colombiana cerró 2025 con un crecimiento moderado, sostenido principalmente por el dinamismo de los sectores de servicios y comercio, en un contexto de recuperación gradual de la actividad productiva", señaló el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Por otra parte, el DANE señaló que la economía creció un 2,3 % en el último trimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024.

Esta cifra, sin embargo, supone una disminución si se le compara con la del tercer trimestre del año anterior, cuando se expandió un 3,6 %, según el DANE.

En los últimos tres meses del año, los sectores con mayor expansión fueron los de administración pública, defensa, educación y salud (4,8 %), y comercio (3,4 %).

Entre tanto, agregó el organismo estatal, hubo merma en la explotación de minas y canteras (-2,9 %); construcción (-2,6 %); información y comunicaciones (-1,2 %), y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-0,4 %).

Creado Por
Agencia EFE
Economía
DANE
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Historias
De la oficina a la greda: la historia de ‘El Man del Tejo’
La historia de ‘El Man del Tejo’
Daniel Lozano dejó las finanzas para crear Tejo La Embajada y promover el tejo como patrimonio cultural. Su meta: convertirlo en deporte olímpico.
Judicial
Corte Suprema multa a abogado por citar sentencias inexistentes con IA
Corte Suprema multa a abogado por citar sentencias inexistentes con IA
Corte Suprema multó con $26 millones a un abogado por citar fallos inexistentes. El fallo recuerda que verificar fuentes es indelegable, aun con IA.
Bogotá
Bogotá advierte por propaganda política sin permiso en espacio público
Bogotá: propaganda política sin permiso abre frente administrativo
El Distrito recordó retiro de 7.899 pendones en 2025 y reforzó el control a la Publicidad Exterior Visual en campaña de 2026.
Mundo
Tiroteo en partido de hockey en EE.UU. dejó tres muertos, entre ellos el agresor
Tiroteo durante partido de hockey en Estados Unidos.
Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las personas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada.