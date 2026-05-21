Vuelo de Air France a EE. UU. fue desviado a Canadá por restricción de ébola

Un vuelo procedente de Francia y con destino a Estados Unidos fue desviado a Canadá por llevar a bordo a un pasajero de la República Democrática del Congo (RDC), cuyos nacionales tienen prohibida la entrada al país por la epidemia del ébola, informaron este jueves las autoridades estadounidenses.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado remitido a EFE que la aerolínea Air France cometió un "error" al permitir el embarque de un ciudadano de un país con entrada restringida a territorio estadounidense.

El desvío del vuelo

Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando el vuelo operado por Air France despegó de París con destino a Detroit (Michigan, EE.UU.), pero fue desviado unos 850 kilómetros hasta Montreal (Canadá).

"Debido a las restricciones de entrada impuestas para reducir el riesgo de propagación del virus del ébola, el pasajero no debería haber abordado el avión", señaló la CBP.

La entidad añadió que tomó medidas inmediatas y prohibió que el vuelo que transportaba a ese viajero aterrizara en el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, en Detroit, por lo que la aeronave fue redirigida a Montreal.

Restricciones por el brote

Estados Unidos ha prohibido la entrada de personas sin pasaporte estadounidense que hayan estado en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda durante las últimas tres semanas, como medida para reducir el riesgo de propagación del ébola.

En ese contexto, un misionero estadounidense que se encontraba en la República Democrática del Congo contrajo la enfermedad y fue trasladado a un hospital de Alemania para recibir tratamiento.

Según las autoridades, cerca de 140 personas han muerto por el brote de ébola en África central y se han detectado unos 600 casos sospechosos, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el riesgo a nivel global es "bajo".