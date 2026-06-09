El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su país responderá al derribo de un helicóptero militar estadounidense ocurrido en el estrecho de Ormuz, un incidente que vuelve a elevar la tensión en Medio Oriente en medio de los enfrentamientos entre Irán e Israel.

A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que las fuerzas iraníes derribaron un helicóptero Apache estadounidense mientras realizaba labores de patrullaje en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz", escribió el mandatario.

Aunque el ataque no dejó víctimas, Trump fue enfático al advertir que habrá consecuencias.

"Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", afirmó.

Los pilotos sobrevivieron

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) confirmó que la aeronave cayó cerca de la costa de Omán y que ambos tripulantes fueron rescatados con vida por fuerzas estadounidenses.

Según el reporte oficial, el operativo de rescate se realizó pocas horas después del incidente y permitió evacuar a los dos militares sin que presentaran lesiones.

El helicóptero involucrado era un AH-64 Apache, una de las aeronaves de combate más avanzadas del arsenal estadounidense y utilizada con frecuencia en operaciones de vigilancia y apoyo militar.

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz

El incidente se produjo en una zona considerada clave para el comercio energético mundial. El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y por allí transita una parte significativa del petróleo que se exporta a nivel global.

Horas antes del derribo del helicóptero, el Ejército estadounidense había interceptado y disparado contra un buque petrolero en el golfo de Omán por presuntamente incumplir el bloqueo impuesto por Washington a embarcaciones vinculadas con Irán.

Los hechos ocurren en medio de una nueva escalada de tensión en la región, marcada por el intercambio de ataques entre Irán e Israel durante los últimos días.

Trump insiste en negociar con Irán

Pese al endurecimiento de su discurso, Trump aseguró que aún considera posible alcanzar un acuerdo con Irán en los próximos días.

El mandatario afirmó que podría lograrse un entendimiento con la República Islámica en un plazo de "dos o tres días", una declaración que se suma a otros anuncios realizados en las últimas semanas sobre eventuales negociaciones entre ambos países.

Sin embargo, el derribo del helicóptero y la promesa de represalias por parte de Washington añaden incertidumbre a cualquier intento de acercamiento diplomático y aumentan la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto en Medio Oriente.