La elección presidencial de Perú sigue sin definirse. Aunque el candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori, todavía quedan más de 1,1 millones de votos por contabilizar, una cifra que podría alterar el resultado final de una de las contiendas más ajustadas de la historia reciente del país.

Según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez obtiene el 50,056 % de los votos válidos, equivalentes a 8.910.295 sufragios, mientras que Fujimori alcanza el 49,944 %, con 8.890.401 apoyos.

La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 19.894 votos, lo que representa una ventaja de 0,112 puntos porcentuales para el aspirante de Juntos por el Perú.

Keiko Fujimori espera remontar con el voto extranjero

La candidata de Fuerza Popular aseguró este martes que mantiene "mucha esperanza" en los votos emitidos en el extranjero y en las actas observadas que aún no han sido incorporadas al conteo oficial.

A la salida de su residencia, Fujimori explicó que, según los análisis realizados por su equipo político, una parte importante de los votos pendientes corresponde a zonas donde obtuvo un amplio respaldo electoral, especialmente en Lima, la capital peruana.

Sin embargo, insistió en que todavía es prematuro hablar de un ganador.

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"Sería muy prematuro declarar a un ganador", afirmó la líder política, quien desde la noche electoral ha sostenido que el escenario corresponde a un empate técnico debido al estrecho margen entre ambos aspirantes.

Asimismo, pidió prudencia frente a las celebraciones anticipadas y consideró que las declaraciones realizadas por Sánchez tras conocerse las primeras proyecciones debieron ser más mesuradas.

¿Cuántos votos faltan por contar en Perú?

La ONPE informó que aún quedan aproximadamente 1.124.700 votos pendientes de revisión y contabilización.

Actualmente existen 2.202 actas de votación que no han sido procesadas y otras 1.547 actas observadas que deberán ser evaluadas por los Jurados Electorales Especiales antes de ser incorporadas al resultado oficial.

Debido a la estrecha diferencia entre ambos candidatos, este último tramo del escrutinio será determinante para definir quién asumirá la Presidencia de Perú.

Roberto Sánchez mantiene una ventaja mínima

Aunque el candidato de izquierda continúa al frente del conteo, la diferencia sigue siendo una de las más estrechas registradas en una segunda vuelta presidencial peruana.

Sánchez participa en representación de Juntos por el Perú y ha contado con el respaldo de sectores cercanos al expresidente Pedro Castillo, destituido en 2022.

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Por su parte, Fujimori busca llegar nuevamente a la Presidencia tras varias candidaturas anteriores y mantiene la expectativa de que los votos del exterior y las actas observadas le permitan revertir la tendencia actual.

Perú espera un resultado definitivo

La incertidumbre continúa marcando el panorama político peruano. Con más de un millón de votos aún en disputa y una diferencia inferior al 0,2 %, el país permanece atento a los próximos reportes oficiales.

El desenlace dependerá del procesamiento de las actas pendientes y de los votos emitidos fuera del país, elementos que podrían inclinar la balanza a favor de cualquiera de los dos candidatos.

Mientras avanza el escrutinio, tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez mantienen la expectativa sobre el resultado de una elección que podría definirse voto a voto.