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Así avanza el conteo de la segunda vuelta en Perú

Lun, 08/06/2026 - 11:41
Con el 93 % de las actas escrutadas, Fujimori y Sánchez están en empate técnico.
Segunda vuelta Perú
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EFE/ Paul Vallejos

La ventaja de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez se redujo a 0,17 puntos porcentuales, tras el cómputo del 93 % de las actas de votación de la segunda vuelta presidencial en Perú. Fujimori registra el 50,08 % de los votos, frente al 49,91 % del postulante de Juntos por el Perú, según el último reporte oficial publicado este lunes.

La candidata de Fuerza Popular ha obtenido 8.750.166 votos, mientras que Sánchez suma 8.719.223 votos. Esto se traduce en una diferencia de 30.943 votos a favor de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien afronta su cuarta postulación a la presidencia del país.

Hasta este nivel de conteo, se registran 1.512 actas impugnadas, que han sido enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para resolver las observaciones presentadas en los centros de votación. En total, el proceso comprende 92.766 actas a nivel nacional.

Además, aún quedan 4.954 actas por contabilizar por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que equivale al 5,3 % del total. Estas actas suelen corresponder a la votación en el extranjero y en zonas alejadas del país, como la Amazonía.

Proyecciones y reacciones

Dos proyecciones difundidas la noche del domingo anticipan que la diferencia entre ambos candidatos podría reducirse aún más a medida que avance el escrutinio, con la posibilidad de que Sánchez incluso supere a Fujimori.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9 %, otorgó un 50,3 % a Sánchez frente a un 49,7 % a Fujimori.

Por su parte, otra proyección basada en actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error del 1 %, señaló que Sánchez obtuvo un 50,14 %, mientras que Fujimori alcanzó un 49,86 %.

Tras conocerse estos resultados, Sánchez apareció en un balcón de la emblemática Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima. Desde allí aseguró que “este es el día de la recuperación de la democracia” y afirmó que era “momento de defender el voto”, pidiendo a sus delegados que exigieran el respeto al resultado electoral y a la voluntad popular.

Por su parte, Fujimori declaró que, hasta el momento, “no hay ningún ganador en esta contienda”, señalando que aún quedan días de espera hasta conocer el resultado final. Subrayó que se trata de un empate técnico que deberá resolverse en las próximas horas.

Creado Por
Agencia EFE
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