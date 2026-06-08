¿Por qué el conteo de votos en Perú es tan demorado?

Las elecciones de segunda vuelta presidencial en Perú se realizaron el pasado domingo 7 de junio. Sin embargo, más de 12 horas después del cierre de urnas, aún no se conoce el resultado definitivo del balotaje.
Este escenario contrasta con otros países de la región, como Colombia, donde los resultados preliminares suelen conocerse pocas horas después del cierre de las urnas.
Por el momento, el pueblo peruano sigue en la incertidumbre, pues aunque ya se han escrutado el 94 % de las actas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha dado un resultado oficial y los dos candidatos que se disputan la presidencia están en empate técnico.
Según el último reporte, el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, cuenta con el 50,045 % de los votos y supera con una leve ventaja a Keiko Fujimori, que tiene el 49,955 %. Sin embargo, en el último momento todo puede cambiar.
¿Cómo es el proceso de conteo en Perú?
En Perú, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, el sistema está más centrado en el procesamiento de actas físicas. Cada mesa electoral genera un acta firmada que debe ser trasladada, verificada y procesada por la ONPE. Aunque existen herramientas digitales de apoyo, no hay un preconteo masivo independiente como en Colombia, sino una publicación progresiva del conteo oficial a medida que las actas van siendo validadas.
Por otro lado, la “lentitud” también responde a factores logísticos y estructurales. La geografía del país dificulta el traslado de actas desde zonas rurales y de difícil acceso, lo que retrasa su procesamiento. Además, las actas pueden ser observadas o impugnadas, lo que obliga a revisiones adicionales por parte de los organismos electorales, extendiendo el tiempo del conteo final.
¿Cuáles son las diferencias del sistema peruano con el colombiano?
En Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil utiliza un sistema de transmisión digital temprana. Los jurados de mesa registran los resultados en formularios que son escaneados o enviados electrónicamente, lo que permite construir un preconteo rápido la misma noche electoral. Aunque este conteo es preliminar y no oficial, ofrece una tendencia inmediata de los resultados.
Posteriormente se realiza el escrutinio oficial, que se demora más tiempo. Este proceso está a cargo de las comisiones escrutadoras y consiste en la revisión física de las actas de mesa (formularios E-14). En esta etapa se verifican los resultados del preconteo, se corrigen posibles errores y se resuelven reclamaciones. A diferencia del preconteo, este proceso tiene validez legal y determina los resultados finales de la elección, por lo que puede tardar varios días o semanas en completarse.