¿Por qué el conteo de votos en Perú es tan demorado?

Las elecciones de segunda vuelta presidencial en Perú se realizaron el pasado domingo 7 de junio. Sin embargo, más de 12 horas después del cierre de urnas, aún no se conoce el resultado definitivo del balotaje.

Este escenario contrasta con otros países de la región, como Colombia, donde los resultados preliminares suelen conocerse pocas horas después del cierre de las urnas.

Por el momento, el pueblo peruano sigue en la incertidumbre, pues aunque ya se han escrutado el 94 % de las actas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha dado un resultado oficial y los dos candidatos que se disputan la presidencia están en empate técnico.

Según el último reporte, el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, cuenta con el 50,045 % de los votos y supera con una leve ventaja a Keiko Fujimori, que tiene el 49,955 %. Sin embargo, en el último momento todo puede cambiar.