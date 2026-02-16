Caos en el CAN: protestas bloquean salida de funcionarios de MinEducación

Una jornada de tensión se vivió este lunes 16 de febrero en el sector del Centro Administrativo Nacional (CAN), en el occidente de Bogotá, donde manifestaciones alteraron el orden público y dejaron al menos 1.500 funcionarios retenidos dentro de las instalaciones del Ministerio de Educación.

Las protestas comenzaron en horas de la tarde, cuando integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) se concentraron frente a la sede de la cartera educativa y bloquearon las salidas del edificio, impidiendo que los trabajadores abandonaran el lugar al finalizar la jornada laboral.

Según información recopilada en el sitio, los bloqueos se extendieron durante aproximadamente seis horas, generando congestión en las vías aledañas y una creciente tensión entre manifestantes y funcionarios. Los integrantes de los 40 consejos comunitarios que conforman ACONC exigen la presencia y atención directa del Gobierno Nacional para abordar problemáticas estructurales en sus territorios, ubicados en el norte del departamento del Cauca.

La alteración del orden público se produjo pocas horas después de la llegada a la capital de cerca de 750 personas provenientes de estas comunidades afrodescendientes y campesinas. Los manifestantes se alojaron en la Concha Acústica de la Universidad Nacional de Colombia, desde donde se desplazaron hacia el Ministerio de Educación para hacer visibles sus reclamos.

Con el paso de las horas, la situación se tornó más compleja. En videos registrados en el lugar se observa a algunos manifestantes discutiendo con miembros de la fuerza pública, mientras uno de ellos aseguró sentirse “invadido” por la presencia de uniformados en el sector. En otro punto de la concentración, un grupo de personas encendió una llanta en medio de la protesta, lo que aumentó la tensión y la preocupación entre quienes permanecían dentro del edificio.

Varios funcionarios expresaron su indignación por el bloqueo de las salidas y la imposibilidad de regresar a sus hogares. Aunque no se reportaron heridos de gravedad, la confrontación verbal y los momentos de empujones evidenciaron el clima de malestar que se vivió durante la tarde y noche.

Frente a la situación, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, indicó que las comunidades permanecerán en la ciudad hasta que el Ejecutivo brinde garantías y soluciones concretas a las problemáticas planteadas. Según explicó, se están adelantando diálogos para evitar que la situación escale y para restablecer plenamente el orden en la zona.

El sector del CAN es uno de los puntos neurálgicos de la administración pública en la capital, por lo que cualquier alteración tiene un impacto significativo en la movilidad y en el funcionamiento institucional. Las autoridades distritales mantienen monitoreo permanente en el área, mientras se espera que en las próximas horas se logre un acuerdo que permita levantar los bloqueos y garantizar tanto el derecho a la protesta como la libre movilidad y seguridad de los trabajadores.