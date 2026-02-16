Ruta M86 de TransMilenio amplía horario nocturno

Quienes utilizan la ruta M86 de TransMilenio tendrán más tiempo para movilizarse en las noches. El sistema anunció que, desde el 16 de febrero, este servicio ampliará su horario de funcionamiento con el objetivo de adaptarse al comportamiento actual de los pasajeros y fortalecer la cobertura en franjas de alta demanda.

La decisión se enmarca en los ajustes operativos que TransMilenio viene implementando de manera periódica para mejorar la eficiencia del sistema, optimizar frecuencias y responder a la dinámica de movilidad en Bogotá, especialmente en medio de la alta congestión vehicular y de las transformaciones derivadas de las obras del Metro, que durante 2026 han implicado cambios en varias rutas.

Le puede interesar: Gobierno mantendrá alza del 23,7% del salario mínimo en nuevo decreto

Así queda el nuevo horario

De acuerdo con la información oficial publicada en la cuenta de X del sistema, el primer servicio continuará saliendo a las 4:30 a. m. Sin embargo, la principal novedad es que la operación nocturna se extenderá hasta las 11:00 p. m.