Ruta M86 de TransMilenio amplía horario nocturno

Lun, 16/02/2026 - 16:44
TransMilenio extenderá hasta las 11:00 p. m. la operación de la ruta M86 desde el 16 de febrero. Conozca cómo quedarán los nuevos horarios en Bogotá.
Quienes utilizan la ruta M86 de TransMilenio tendrán más tiempo para movilizarse en las noches. El sistema anunció que, desde el 16 de febrero, este servicio ampliará su horario de funcionamiento con el objetivo de adaptarse al comportamiento actual de los pasajeros y fortalecer la cobertura en franjas de alta demanda.

La decisión se enmarca en los ajustes operativos que TransMilenio viene implementando de manera periódica para mejorar la eficiencia del sistema, optimizar frecuencias y responder a la dinámica de movilidad en Bogotá, especialmente en medio de la alta congestión vehicular y de las transformaciones derivadas de las obras del Metro, que durante 2026 han implicado cambios en varias rutas.

Así queda el nuevo horario

De acuerdo con la información oficial publicada en la cuenta de X del sistema, el primer servicio continuará saliendo a las 4:30 a. m. Sin embargo, la principal novedad es que la operación nocturna se extenderá hasta las 11:00 p. m.

 

Hasta ahora, el servicio finalizaba a las 10:05 p. m. de lunes a viernes y a las 10:15 p. m. los sábados. Con el nuevo esquema, los usuarios contarán con casi una hora adicional de cobertura en días hábiles.

La Secretaría Distrital de Movilidad explicó que la ampliación busca beneficiar a quienes se desplazan fuera de los horarios tradicionales de trabajo o estudio, así como a personas que dependen del sistema para actividades laborales, logísticas o nocturnas.

Reducción los domingos y festivos

En contraste con la ampliación entre semana, los domingos y festivos el último servicio saldrá 15 minutos antes, es decir, a las 9:00 p. m., cuando anteriormente lo hacía a las 9:15 p. m.

La Alcaldía de Bogotá recomendó a los usuarios consultar los nuevos horarios a través de los canales oficiales de TransMilenio y en los puntos de atención en estaciones, y verificar los cambios antes de programar sus viajes, ya que el sistema ha venido realizando modificaciones en distintas rutas durante el último año.

