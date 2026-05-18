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Madre de Yulixa Toloza suplica respuestas por su desaparición

Lun, 18/05/2026 - 20:45
La mujer aseguró que no ha recibido apoyo psicológico y que vive una angustia diaria por no saber dónde está su hija.
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La desaparición de Yulixa Toloza sigue rodeada de angustia, preguntas y desesperación. Su madre rompió el silencio y lanzó un llamado urgente a las autoridades para que encuentren a su hija y le digan qué ocurrió.

“Que me consigan a mi hija, viva o muerta, pero que me la consigan. Quiero saber dónde está, dónde la tienen, qué le hicieron”, expresó la mujer.

La madre aseguró que vive sola y que la incertidumbre por no saber nada de Yulixa la está afectando profundamente. “Me acuesto a pensar en ella. Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”, dijo.

La familia no sabía del procedimiento estético

Según su testimonio, la familia no tenía conocimiento de que Yulixa Toloza fuera a realizarse un procedimiento estético en Bogotá.

“No señor, yo no sabía nada de eso. Nosotros no sabíamos nada. Ninguno de la familia sabía que ella se iba a hacer eso”, aseguró.

Lea también: Hallan en Cúcuta el vehículo en el que habría sido transportada Yulixa Toloza

La mujer contó que la última vez que compartió con su hija fue en septiembre, durante un viaje a Bogotá para asistir al grado de una de sus nietas. También relató que el domingo 10 de mayo tuvo la intención de llamarla, pero se ocupó y no alcanzó a comunicarse con ella.

Madre de Yulixa Toloza pide ayuda urgente

La madre de Yulixa cuestionó que hasta ahora solo le digan que debe esperar y aseguró que no ha recibido apoyo psicológico por parte de las autoridades.

“Eso es un dolor muy grande de madre”, afirmó.

Vea también: Nueva revelación sobre la desaparición de Yulitxa Toloza

En su llamado final, pidió apoyo a las autoridades municipales, departamentales y nacionales para intensificar la búsqueda.

“Por favor, me colaboren buscando a mi hija todo lo que puedan. Soy una madre sola y no tengo sino a mis hijas”, concluyó.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
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