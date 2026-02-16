Nuevas tarifas de taxi en Bogotá 2026: valores oficiales

Desde el 12 de febrero de 2026, moverse en taxi por la capital cuesta más. La Administración Distrital puso en marcha el Decreto 042 de 2026, norma que redefine las tarifas del servicio público individual tras un estudio técnico realizado durante 2025.

El análisis incluyó variables como el salario mínimo vigente, el comportamiento de los costos operativos y sondeos de mercado, con el fin de actualizar el esquema de cobro frente al aumento en gastos de combustible, mantenimiento y otros insumos del sector.

Así quedó la estructura del taxímetro

El nuevo cuadro tarifario distingue entre taxis tradicionales y aquellos que cuentan con “factor de excelencia operacional”, categoría asociada a estándares superiores de calidad.

Valor por unidad (cada 100 metros)

Sin factor: $159



Con factor: $172



Banderazo (28 unidades)

Sin factor: $4.500



Con factor: $4.800



Tiempo de espera (cada 24 segundos)

Sin factor: $159



Con factor: $172



Carrera mínima (50 unidades)

Sin factor: $8.000



Con factor: $8.600



Recargo Aeropuerto El Dorado o Puente Aéreo (50 unidades)

Sin factor: $8.000



Con factor: $8.600



Recargos adicionales

El decreto también fija cobros extra según horario y tipo de servicio:

Recargo nocturno (20:00 a 05:00), domingos y festivos (24 unidades):

Sin factor: $3.800

Con factor: $4.100



Servicio puerta a puerta (9 unidades):

Sin factor: $1.400

Con factor: $1.500



Zona Amarilla de excelencia operacional (20 unidades):

Solo aplica con factor: $3.400





Tarifas cuando el servicio se solicita por plataformas

El Decreto 042 de 2026 también regula los valores para taxis solicitados mediante aplicaciones tecnológicas.

Costo por kilómetro

Tarifa base: $1.625



Con factor de calidad: $1.654



Arranque

Valor unificado: $4.600 , equivalente a 2,8 kilómetros.



Carrera mínima

Entre $8.100 y $8.300 , según el nivel de servicio.



Recargo al Aeropuerto

Entre $8.100 y $8.300 , dependiendo del estándar del vehículo.



Recargo nocturno y festivo

Entre $3.800 y $4.000 para vehículos de calidad superior.



Adicionalmente, todos los servicios gestionados por plataformas deberán incluir un cobro fijo de $500 correspondiente al “factor de seguridad vial”.

Un ajuste con respaldo técnico

El Distrito explicó que el aumento responde a un ejercicio técnico adelantado durante 2025 para garantizar equilibrio entre la sostenibilidad económica del gremio y la protección del usuario frente a cobros indebidos.

Las autoridades reiteraron que las tarifas oficiales deberán aplicarse tanto en el esquema tradicional con taxímetro como en servicios digitales, y que habrá vigilancia para evitar irregularidades.

Con esta actualización, Bogotá inicia 2026 con un nuevo marco tarifario para taxis, en medio del debate sobre movilidad urbana y costos del transporte público.