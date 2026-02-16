Inicio
Nuevas tarifas de taxi en Bogotá 2026: valores oficiales

Lun, 16/02/2026 - 11:04
Conozca las nuevas tarifas de taxi en Bogotá vigentes desde el 12 de febrero de 2026 tras el Decreto 042. Valores por unidad, carrera mínima y recargos.
Conozca las nuevas tarifas de taxi en Bogotá vigentes desde el 12 de febrero de 2026
Desde el 12 de febrero de 2026, moverse en taxi por la capital cuesta más. La Administración Distrital puso en marcha el Decreto 042 de 2026, norma que redefine las tarifas del servicio público individual tras un estudio técnico realizado durante 2025.

El análisis incluyó variables como el salario mínimo vigente, el comportamiento de los costos operativos y sondeos de mercado, con el fin de actualizar el esquema de cobro frente al aumento en gastos de combustible, mantenimiento y otros insumos del sector.

Así quedó la estructura del taxímetro

El nuevo cuadro tarifario distingue entre taxis tradicionales y aquellos que cuentan con “factor de excelencia operacional”, categoría asociada a estándares superiores de calidad.

Valor por unidad (cada 100 metros)

  • Sin factor: $159
     
  • Con factor: $172
     

Banderazo (28 unidades)

  • Sin factor: $4.500
     
  • Con factor: $4.800
     

Tiempo de espera (cada 24 segundos)

  • Sin factor: $159
     
  • Con factor: $172
     

Carrera mínima (50 unidades)

  • Sin factor: $8.000
     
  • Con factor: $8.600
     

Recargo Aeropuerto El Dorado o Puente Aéreo (50 unidades)

  • Sin factor: $8.000
     
  • Con factor: $8.600
     

Recargos adicionales

El decreto también fija cobros extra según horario y tipo de servicio:

  • Recargo nocturno (20:00 a 05:00), domingos y festivos (24 unidades):
     
    • Sin factor: $3.800
       
    • Con factor: $4.100
       
  • Servicio puerta a puerta (9 unidades):
     
    • Sin factor: $1.400
       
    • Con factor: $1.500
       
  • Zona Amarilla de excelencia operacional (20 unidades):
     
    • Solo aplica con factor: $3.400
       

Tarifas cuando el servicio se solicita por plataformas

El Decreto 042 de 2026 también regula los valores para taxis solicitados mediante aplicaciones tecnológicas.

Costo por kilómetro

  • Tarifa base: $1.625
     
  • Con factor de calidad: $1.654
     

Arranque

  • Valor unificado: $4.600, equivalente a 2,8 kilómetros.
     

Carrera mínima

  • Entre $8.100 y $8.300, según el nivel de servicio.
     

Recargo al Aeropuerto

  • Entre $8.100 y $8.300, dependiendo del estándar del vehículo.
     

Recargo nocturno y festivo

  • Entre $3.800 y $4.000 para vehículos de calidad superior.
     

Adicionalmente, todos los servicios gestionados por plataformas deberán incluir un cobro fijo de $500 correspondiente al “factor de seguridad vial”.

Un ajuste con respaldo técnico

El Distrito explicó que el aumento responde a un ejercicio técnico adelantado durante 2025 para garantizar equilibrio entre la sostenibilidad económica del gremio y la protección del usuario frente a cobros indebidos.

Las autoridades reiteraron que las tarifas oficiales deberán aplicarse tanto en el esquema tradicional con taxímetro como en servicios digitales, y que habrá vigilancia para evitar irregularidades.

Con esta actualización, Bogotá inicia 2026 con un nuevo marco tarifario para taxis, en medio del debate sobre movilidad urbana y costos del transporte público.

 

