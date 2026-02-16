¿Bad Bunny regresó con famosa ex?

Las historias de amor en la cultura pop rara vez siguen una línea recta. Apenas unos días después de dominar el escenario del medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny parece estar retomando un capítulo conocido con su exnovia Gabriela Berlingeri.

La superestrella puertorriqueña, nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, fue visto disfrutando de una cena anticipada de San Valentín con Berlingeri el jueves por la noche en Buenos Aires. El avistamiento se produce mientras el ícono del reguetón se prepara para una serie de tres conciertos en la capital argentina, lo que llevó a la pareja a celebrar la fecha romántica antes de lo previsto.

En fotografías obtenidas por HOLA! a través de The Grosby Group, el artista de 31 años aparece saliendo de un restaurante con una sudadera azul, mascarilla y gafas oscuras. Un reducido grupo de guardaespaldas lo rodeaba mientras fanáticos se reunían afuera con sus teléfonos en alto. Aun así, se detuvo para estrechar manos y abrazar a algunos niños antes de subir a un vehículo que lo esperaba.