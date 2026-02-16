¿Bad Bunny regresó con famosa ex?

Las historias de amor en la cultura pop rara vez siguen una línea recta. Apenas unos días después de dominar el escenario del medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny parece estar retomando un capítulo conocido con su exnovia Gabriela Berlingeri.
La superestrella puertorriqueña, nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, fue visto disfrutando de una cena anticipada de San Valentín con Berlingeri el jueves por la noche en Buenos Aires. El avistamiento se produce mientras el ícono del reguetón se prepara para una serie de tres conciertos en la capital argentina, lo que llevó a la pareja a celebrar la fecha romántica antes de lo previsto.
En fotografías obtenidas por HOLA! a través de The Grosby Group, el artista de 31 años aparece saliendo de un restaurante con una sudadera azul, mascarilla y gafas oscuras. Un reducido grupo de guardaespaldas lo rodeaba mientras fanáticos se reunían afuera con sus teléfonos en alto. Aun así, se detuvo para estrechar manos y abrazar a algunos niños antes de subir a un vehículo que lo esperaba.
Berlingeri mantuvo un perfil más bajo. La diseñadora de joyas caminó discretamente detrás de él junto a un miembro del personal del restaurante antes de acomodarse en el automóvil. Llevaba una chaqueta de cuero marrón con pantalón a juego y zapatos abiertos.
La historia entre Bad Bunny y Berlingeri se remonta a 2017. El ganador del Grammy reveló previamente a Rolling Stone que se conocieron en Puerto Rico después de un concierto de Zion & Lennox. Él estaba cenando con sus padres, Lysaurie y Tito, y sus hermanos cuando inició una conversación con ella. Ese encuentro casual se transformó en años de una relación intermitente.
Su romance se hizo público de manera importante en los Billboard Latin Music Awards en septiembre de 2021, donde debutaron como pareja en la alfombra roja. Berlingeri fue más que una compañera de apoyo: aportó voces en canciones como “El Apagón” y “En Casita”, integrándose en el universo musical del artista.