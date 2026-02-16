Así celebró Karol G su cumpleaños número 35

El 14 de febrero no solo estuvo marcado por el Día de San Valentín. Karol G celebró su cumpleaños número 35 en medio de un año cargado de éxitos internacionales, apariciones de alto perfil y constantes especulaciones sobre su vida sentimental.

La artista, conocida popularmente como “La Bichota”, compartió con sus más de millones de seguidores en Instagram la íntima sorpresa con la que inició su día especial: una fotografía sonriente en la cama junto a un pastel decorado con la figura de un llamativo papagayo rojo, símbolo que evoca la estética tropical de su universo musical reciente.

En el mensaje que acompañó la publicación escribió: