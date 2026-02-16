Así celebró Karol G su cumpleaños número 35

El 14 de febrero no solo estuvo marcado por el Día de San Valentín. Karol G celebró su cumpleaños número 35 en medio de un año cargado de éxitos internacionales, apariciones de alto perfil y constantes especulaciones sobre su vida sentimental.
La artista, conocida popularmente como “La Bichota”, compartió con sus más de millones de seguidores en Instagram la íntima sorpresa con la que inició su día especial: una fotografía sonriente en la cama junto a un pastel decorado con la figura de un llamativo papagayo rojo, símbolo que evoca la estética tropical de su universo musical reciente.
En el mensaje que acompañó la publicación escribió:
Agradecida con Dios por un año más de vida … por mi familia, por mis amigos y por todos ustedes. Hoy me despertaron así… HAPPY BDAY BICHOTA!
La imagen superó rápidamente el millón y medio de “me gusta” en pocas horas, confirmando el impacto digital y la conexión que mantiene con su comunidad global de fans.
La celebración no quedó solo en casa. Sofía Vergara también presumió en sus redes sociales el festejo junto a la cantante paisa. En un carrete de fotografías publicado en Instagram, Vergara escribió:
¡Feliz cumpleaños a la más! Te quiero Karol G ❤️
Las imágenes muestran a las dos colombianas luciendo tops negros con encajes, apostando por un estilo sensual y sofisticado. Según se aprecia en las instantáneas, compartieron en una discoteca, posiblemente en Miami o Los Ángeles, ciudad donde reside la actriz.
Karol G optó por llevar su cabello con ondas marcadas y mechones rubios, combinado con un pantalón de cuero a la cadera, reafirmando su sello urbano-glam. La publicación de Vergara superó los 280.000 “likes” y acumuló cerca de 1.400 comentarios, con mensajes como: “Reinas y diosas”, “Dos máximas se reencuentran” y “La hermosura de las mujeres colombianas representada en una foto”.
La amistad entre ambas se fortaleció tras coincidir en el proyecto Griselda, y las recientes imágenes dejan claro que el vínculo sigue intacto.