Comunidades del Cauca se instalaron en la Universidad Nacional en Bogotá, ¿por qué?

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, informó que hacia las 7:00 a.m. de este domingo 15 de febrero arribaron al campus aproximadamente 750 personas provenientes de comunidades afrodescendientes y campesinas del norte del Cauca.

De acuerdo con un comunicado firmado por la vicerrectora de la sede Bogotá, Carolina Jiménez Martín, los ciudadanos llegaron en 17 buses y hacen parte de cuarenta consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).

Según la institución, aunque la solicitud para alojarse en el campus no fue autorizada por el despacho correspondiente, los manifestantes ingresaron de manera pacífica y se ubicaron en la Concha Acústica, uno de los espacios abiertos del campus universitario.

Activación de protocolos y PMU

Tras el ingreso, la Vicerrectoría de Sede estableció contacto con las vocerías de la movilización con el fin de conocer sus solicitudes y coordinar acciones institucionales. En el comunicado se indicó que se mantiene activa la actuación del Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE).

Asimismo, la Universidad solicitó la activación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) Nacional y Distrital, “con el concurso de todas las entidades que puedan atender esta situación”. La primera sesión del PMU fue programada para las 11:00 a. m., con el propósito de articular la respuesta de las autoridades competentes.

En el documento también se informó que los Viceministerios para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos y el de Educación Superior señalaron no tener conocimiento previo de esta movilización, la cual estaría orientada a presentar exigencias ante el Gobierno Nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro.

Condiciones del campus y actividades académicas

La Universidad reiteró que las instalaciones del campus no cuentan con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas y que los protocolos de emergencia institucionales no están diseñados para mitigar riesgos asociados a este tipo de eventualidades.

En ese sentido, la institución subrayó la importancia de garantizar la seguridad de quienes permanecen en el campus, así como la continuidad de las funciones académicas y administrativas.

Finalmente, la Universidad informó que las actividades misionales se desarrollarán con normalidad durante la jornada. No obstante, las actividades deportivas programadas en la Concha Acústica fueron suspendidas de manera temporal mientras se atiende la situación y se avanza en los espacios de diálogo y coordinación interinstitucional.

La administración universitaria señaló que continuará informando a la comunidad académica sobre cualquier novedad relacionada con la permanencia de las comunidades en el campus y las decisiones que se adopten en el marco de los Puestos de Mando Unificado.